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Derbent daha da yeşile bürünecek

Konya’nın Derbent ilçesinin daha yeşil bir dokuya kavuşması için yürütülen ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.Derbent Belediyesi ve Derbent İmam Hatip Lisesi işbirliği ile ilçede fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi....

Derbent daha da yeşile bürünecek

Konya’nın Derbent ilçesinin daha yeşil bir dokuya kavuşması için yürütülen ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.Derbent Belediyesi ve Derbent İmam Hatip Lisesi işbirliği ile ilçede fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi....

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:46
Derbent daha da yeşile bürünecek

Konya’nın Derbent ilçesinin daha yeşil bir dokuya kavuşması için yürütülen ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Derbent Belediyesi ve Derbent İmam Hatip Lisesi işbirliği ile ilçede fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Mülayim-Derbent yol güzergahındaki alanda gerçekleştirilen fidan dikim çalışmaları ile çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine katılan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı konuşmada, ormanın ve yeşil dokunun önemine vurgu yaptı. Derbent ilçesinin, yeşil doku yönünden Konya’nın en zengin ilçelerinden birisi olduğunu belirten Acar, bununla yetinilmemesi gerektiğini, bu potansiyelin daha da üst noktalara çıkarılması için Belediye olarak bu tür ağaçlandırma çalışmalarına çok önem verdiklerini kaydetti. Başkan Acar, katılımlarından dolayı lise öğrencilerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Acar, Belediye görevlileri, öğrencilerle birlikte orman fidanlarını toprakla buluşturdu.

Program sonunda Başkan Acar, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.
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