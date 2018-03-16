‘Biz Anadoluyuz Projesi’ Konya’da başladı

İçişleri Bakanlığının 21 ilde başlattığı “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında, 15-18 Mart tarihlerinde Konya’da düzenlenen etkinliğe katılmak üzere, Adıyaman’dan 200 kişilik öğrenci grubu Konya’ya geldi.

Üzerlerinde, "Biz Anadoluyuz" yazılı şapka, tişört ve çanta hediye edilen öğrenciler ilk gün; Konyanüma (Panaroma), İstiklal Harbi Şehitliği, Mevlana Müzesi, Bedesten, Şemş-i Tebrizi Türbesi, Karatay Müzesi, İnce Minare Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Alaaddin Cami gibi Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını uzman rehberler eşliğinde gezerek bilgi edindi. Fen Bilgisi öğretmeni ve aynı zamanda kafilenin sözcülüğünü de yapan Mustafa Öztop, ilk etapta 4 okul olarak ortaokul öğrencilerinin Konya’yı ilk defa ziyaret ettiklerini dile getirerek, “Amacımız kültürel bağlılığımızı geliştirmek, Adıyaman ile Konya arasında kardeşlik birliğini oluşturabilmek” dedi. İçişleri Bakanlığının düzenlediği projeyi benimsediklerini de söyleyen Öztop, bu sayede terörizmi yeneceklerini, çocukların terörizmden uzaklaşacaklarının altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Grup daha sonra Konya Valiliğini ziyaret ederek, Vali Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Canbolat, Konya tarihini ve kültürünü yansıtan çeşitli hediyeler verdikten sonra yaptığı konuşmada, öğrencilerin gruplar halinde bir ay içerisinde, Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etme imkanını bulacaklarını belirtti. Canbolat, organizasyonun gerçekleşmesinde katkıda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.