Beyşehir’e Selçuklu mimarisi ile yeni emniyet binası yapılacak

Konya’nın Beyşehir ilçesine, Selçuklu mimarisi ile yeni emniyet müdürlüğü hizmet binası yapılacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’e Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek olan yeni emniyet müdürlüğü hizmet binasının plan projesinin tamamlandığını söyledi. Beyşehir’de, dönemlerinde birçok kamu kurumunun yeni hizmet binasına kavuşmaya başladığını belirten Özaltun, İlçe Emniyet Müdürlüğünün de önümüzdeki süreçte yeni mekanına kavuşacağını ifade etti. Başkan Özaltun, Beyşehir’in çehresinin bu dönemde gerek Beyşehir Belediyesi, gerek Konya Büyükşehir ve hayata geçirilen devlet yatırımları ile sürekli gelişip değiştiğini ifade ederek, “Beyşehir, son dönemde sürekli gelişen, değişen ve büyüyen bir trend içerisinde. Yeni yatırım ve projelerin de devreye girmesiyle Beyşehir hak ettiği, özlem duyduğu noktaya inşallah yakın zamanda gelecek. Biz buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nin karşısındaki at çiftliği olarak bilinen alanda inşa edilecek yeni hizmet binası projesinin tamamlanmasının ardından yakında ihale edilerek yapım çalışmalarına başlanacağını vurgulayan Özaltun, “Beyşehir’de ‘altın dönem’ olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde devlet hastanemiz yeni binasına kavuştu. Yeni Adliye Sarayımızın inşaatı hızla yükseliyor. Yeni Emniyet Müdürlüğü binası inşa edilecek alanın hemen arkasında yarı olimpik yüzme havuzumuzun yapımı da tamamlanmak üzere. Yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyor. Ayrıca, hemen yanı başına yeni bir itfaiye binası da inşa edilecek. Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızın yapılacağı alanda, Belediyemiz tarafından yürütülen imar planı tadilatının tamamlanmasının hemen ardından plan projesi de bitirildi. Bundan sonraki aşamada ise ihale süreci ile birlikte yapımına kısa zaman içerisinde başlanmasını bekliyoruz. Bu hizmet binamızın da bitirilmesiyle Emniyet Teşkilatı çalışanlarımız daha rahat ve konforlu bir ortamda ilçemize asayiş ve diğer hizmetlerini sunmaya başlayacaklar. İlçemize, Emniyet Teşkilatımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu kamu kurumu hizmet binalarımızın yapımında başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere desteği ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.