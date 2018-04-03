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Beyşehir’de ‘Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek’ konulu konferans

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, “Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek” konulu konferans düzenlendi.Eğitimci-Yazar Nurten Ceceli Alkan, Beyşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı...

Beyşehir’de ‘Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek’ konulu konferans

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, “Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek” konulu konferans düzenlendi.Eğitimci-Yazar Nurten Ceceli Alkan, Beyşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı...

03 Nisan 2018 Salı 13:28
Beyşehir’de ‘Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek’ konulu konferans

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, “Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek” konulu konferans düzenlendi.

Eğitimci-Yazar Nurten Ceceli Alkan, Beyşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Eğitimci-Yazar Alkan, konferanstaki sunumunda ebeveynlere bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmenin püf noktalarını anlattı. Bu çağda çocuk yetiştirmenin ve iyi bir anne baba olmanın önemine değinen Alkan, “Günümüzde çocukların hayatında televizyon ve internet kadar yer alamıyorsak, onları televizyon, sinema ve dizi filmler, internet ve müzikler yetiştiriyordur” diye konuştu.

Eğitimci-Yazar Alkan, yetişkinlere de sosyal medyayı kullanırken yaptığı paylaşımlara çok dikkat etmesi gerektiğini hatırlatırken, yaklaşık iki saat süren sunumunda şu uyarılarda bulundu: “Bizim evimize 13 yaşında iken televizyon girdi. 40 yıldır televizyonun olduğu bir dünyada yaşıyorum. Bilgisayarın adını ‘bilgisavar’ koysaydık daha yerinde bir isim olurdu. Çünkü, bilgisayar kullanmayı bilmeyen anne babalar çocuklarının bilgisayarda ders çalıştıklarını sanıyor. Bilmiyorlar ki, akşama kadar oyun oynadıklarını. Zamanımızın en önemli aktörlerinden birisi internet. Çocuklarınızın hangi internet sitelerine girdiğini takip etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Annelerimiz ise, Allahsın en büyük emaneti olan çocuklarını bilişim çağında gelebilecek tehlikelerden çok iyi korumalı, aksi halde hüsrana uğrayabilirler.”
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