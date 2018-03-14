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Beyşehir’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ziyaret ettiği Yeni Devlet Hastanesinde görev yapan idarecilerin, hekimler ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine...

Beyşehir’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ziyaret ettiği Yeni Devlet Hastanesinde görev yapan idarecilerin, hekimler ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:31
Beyşehir’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ziyaret ettiği Yeni Devlet Hastanesinde görev yapan idarecilerin, hekimler ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, ilçe teşkilatı mensupları ve meclis üyeleri ile birlikte Yeni Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti. Başhekim Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu’yu makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Özaltun ve beraberindekiler, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Özaltun, başhekimlik makamında 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle hazırlanan özel pastayı Başhekim Küçükbuzcu ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol’la birlikte kesti. Özaltun ve beraberindekiler, daha sonra kendilerine eşlik eden Başhekim Uz. Dr. Küçükbuzcu, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile birlikte hastanenin tüm servislerini ziyaret etti. Özaltun, hastanede çalışan doktor ve sağlık personelinin yanı sıra, servislerde yatan hasta ve hasta yakınlarına birer karanfil hediye ederek bayramlarını kutladı.

Hekim ve sağlık çalışanlarının oldukça kutsal bir görevi icra ettiklerini belirten Başkan Özaltun, temel amaçlarının tüm insanların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Beyşehir’deki sağlık yatırımlarına da dikkat çeken Özaltun, Beyşehirli vatandaşların bu yılki 14 Mart Tıp Bayramında artık Türkiye’nin en büyük kalemli yatırımı olan ilçenin yeni devlet hastanesinde sağlık hizmeti almaya başladıklarını belirtti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr Sıtkı Küçükbuzcu da, 14 Mart Tıp Bayramında yeni bir hastanede Beyşehir halkına hizmet veriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ise, yeni devlet hastanesinin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
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