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Başkan Tutal’dan emniyet güçlerine yemek

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları ile yemek programında bir araya geldi.Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen...

Başkan Tutal’dan emniyet güçlerine yemek

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları ile yemek programında bir araya geldi.Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:32
Başkan Tutal’dan emniyet güçlerine yemek

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları ile yemek programında bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen yemeğe İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve ilçede görev yapan emniyet mensupları katıldı. Başkan Tutal’a onurlarına düzenlemiş olduğu yemekten dolayı teşekkür eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, “Bizim en büyük desteğimiz halk. Halkımızın yanında, idari ve adli amirlerimiz. Kaymakamımız ve Cumhuriyet Başsavcımız her zaman yanımızda. Bizler de görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Tutal’a bizi unutmadığı için şahsım ve personelim adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Milletimiz, devletimiz daim olsun” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, “Bir milletin, bir devletin devamı için adaletin daim olması gerekir. Biz devletimizi en iyi şekilde temsil ettiğinize güveniyor ve inanıyoruz. Hem halkla diyalog kurmak ve halkın güvenliğini sağlamak zor bir çizgidir. Bu çizgiyi yıllarca en güzel bir şekilde devam ettirdiniz. Biz size kendimizi yakın gördük. Bunun gerçek olduğunu da 15 Temmuz’da gözlemledik. Bu millete, bu vatana, bu devlete komplo kuran ciddi bir ihanet hareketini sizlerin desteği ve mücadelesi ile bastırmış olduk. Gerek halk olarak, gerek yerel yöneticiler olarak biz sizlerin her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Kaymakam Aydın Erdoğan, Emniyet Teşkilatının Türk kamu bürokrasisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Emniyet Teşkilatımız, polisimiz, jandarmamız ile birlikte belediye sınırları ve belediye sınırları dışarısında vatandaşın güvenliği için inanılmaz derecede zor görev yapmakta. 15 Temmuz darbe girişiminde polisimizin ne kadar önemli bir görevi icra ettiğine, bizi uçurumun kenarından milletimizin desteği ile kurtardığına hep birlikte şahit olduk. Polisimiz bu anlamda olabildiğince güçlü ve şuurlu. Bu şuur, bilinç ve vatanda sevgisiyle gece, gündüz milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Seydişehir özelinde de hep birlikte hem mülki idare olarak, hem de adli idare olarak emniyetimizin her daim yanındayız” dedi.

Program sonunda Başkan Tutal günün anısına emniyet güçlerine karanfil ve hediye takdim etti.
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