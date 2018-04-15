Başkan Tutal, belediye yatırımlarını anlattı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum örgütleri, dernek başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı gezide ilçede hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Yatırım tanıtım gezisinde Başkan Tutal, Organize Sanayi Bölgesi, Termal Sosyal Tesisler, Eski Garaj, Kuğulu Vadisi Projesi ve Seyyid Harun Projesi çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Termal Sosyal Tesis çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Tutal, “Termal yatırımların önü açıldı. İnşaat çalışmamız hızla ilerliyor. Termal Sosyal Tesislerimizin inşaat ihalesini yaparak 2018 yılı sonbaharında sosyal tesisler hizmete girecek. Organze Sanayi bölgemizde yatırımcılarımız fabrikalarını kuruyorlar. İstihdam noktasında güzel gelişmeler yaşıyoruz. Çorap fabrikamızın dışında birkaç farklı tekstil ürünleri imalatı noktasında fabrikamız açılacak“ şeklinde konuştu.

Başkan Tutal, yapımı devam eden eski Sağlık Meslek Lisesi alanındaki Selçuklu Park, Yeni Modern Makine Parkı Binası, Yeni İtfaiye Binası, Arıtma Tesisi, Lojmanlar, Macera Parkı, yaşam merkezi olacak Eski Garaj Projesi ve peyzaj çalışmaları devam eden Şehitlik Parkı hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Havaların ısınması ile Seyyid Harun Veli Camii ve çevresi düzenlemesi projesinde yıkım çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Tutal, “Mega Projemiz olan Seyyid Harun Projesi’nin ilk etabının çevre düzenlemesi sonbaharda bitirilecek” dedi.

Başkan Tutal, 11 çalışmanın şantiye olarak devam ettiğini anlatarak, “Bunların en büyükleri ve hem Konya hem Seydişehir için önemli olan projelerden birisi Kuğulu Vadisi Projesi. Bu projeyi, DSİ, KOP, Kalkınma Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Seydişehir Belediyesi olarak beraber yürütüyoruz. İnşallah bu projemiz gerçekleştiği zaman hem tabi güzellik anlamıyla, hem de ekonomik döngü anlamıyla sadece Seydişehir değil, Konya’nın tamamına hizmet edecek olan bir çalışma olacak. Hem ilçemizde hem bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. DSİ iş makinaları göletlerde çalışmalarına devam ediyor. Kuğulu Vadisi projemiz büyük bir proje. Fakat projemizi tamamlayabilmek için Marangozlar Sanayimizin buradan taşınması gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Tutal diğer projelere de değinerek, “Arasta Çarşısının cephe giydirme çalışmaları ile ilgili 17 Nisan’da ihalesi yapılacak. Yeni itfaiye binasının arsası belediyemiz tarafından verildi. İnşaat çalışmaları başladı, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Eski Garaj Projesi ile ilgili inşaat çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Modern Makine Parkı Binamız bin 100 metre kapalı alan ve 16 bölümden oluşuyor. Şaban Cengiz Kültür Merkezi yanında bulunan parkımızda yeni oyun alanları ve Macera Oyun Parkı oluşturarak modern bir çocuk bahçesi oluşturduk. Selçuklu Park ise ailelerimizin rahat edebileceği hoşça vakit geçirebilecekleri bir park olacak. Belediye binamızın arkasında bulunan şehitlikte şehitlerimize ve ailelerine yakışır park ve oturma alanı oluşturduk. Peyzaj ve çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere en yakın zamanda açılışımızı yapacağız” şeklinde konuştu.