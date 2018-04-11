Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

Başkan Toru, kız öğrencilerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen “İyilik” projesi kapsamında çoğunluğunu Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu...

Başkan Toru, kız öğrencilerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen “İyilik” projesi kapsamında çoğunluğunu Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:30
Başkan Toru, kız öğrencilerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen “İyilik” projesi kapsamında çoğunluğunu Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik öğrenci topluluğunu ağırladı.

Meram İlçe Müftülüğünün idaresindeki öğrenci evlerinde ikamet eden kız öğrenciler, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun tecrübelerini dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu. Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen programa Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükcü de katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Öğrenci topluluğu adına konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hüsna Er, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti.

Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü ise, proje hakkında bilgiler verirken, Üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir” düsturuyla dininin, dilinin, beyninin, ilminin, evinin, kininin, özünün davacısı olan bir gençlik için yola çıktıklarını ifade etti.

“Kazanımlarımızı korumak için mücadele etmeliyiz”

Meclis salonunu öğrencilerin doldurmasıyla farklı bir güzellik oluştuğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise tecrübelerini paylaşırken, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Toru, “Burada efendi olmaya değil hizmetkar olmaya talip olduk. Şu anda büyük bir misyonumuz var. Burada hanım kardeşlerimizi, kızlarımızı temsil etmek zorundayız ve bunun ağır sorumluluğu var. Kızlarımız, 20-25 yıl öncesine göre çalışma ve eğitim anlamında çok daha rahatlar. Bu kazanımlarımızı korumak adına kadınıyla erkeğiyle mücadele etmemiz lazım. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Hepimiz, inancımız, devletimiz, milletimiz için çalışan, okuyan ve çabalayan insanlarız. 28 Şubat’ı, darbeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bunlara da inşallah bir daha fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yerel yönetimler, beşikten mezara kadar hizmetin her alanında var”

Yerel yönetimlerin hizmet anlamında önemli kurumlar olduğunu belirten Başkan Toru, “Beşikten mezara kadar hizmetin her alanında var olmalısınız. Hangi bölgeye hizmet veriyorsanız o bölgenin insanına iletişim ve hizmet anlamında dokunan bir konumdasınız. 1989 yılında kurulan Meram Belediyesinde bugüne kadar iki dönem kalan belediye başkanı olmadı. Bu biraz da doğal sit alanları, tarım arazilerinin çokluğu gibi fiziki şartlarının zorluğu, gelir sıkıntısından oluşuyor. Hamdolsun 20 yıllık bir deneyimle ekibimizi oluşturarak Meram’ın makus talihini yenmek için yola çıktık ve büyük bir mesafe aldık” diyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özselek’ten kutlama mesajı
Özselek’ten kutlama mesajı
Derbent daha da yeşile bürünecek
Derbent daha da yeşile bürünecek
Başkan Altay: "Cuma buluşmaları bereketi arttırıyor"
Başkan Altay: "Cuma buluşmaları bereketi arttırıyor"

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim