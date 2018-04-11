Başkan Toru, kız öğrencilerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen “İyilik” projesi kapsamında çoğunluğunu Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik öğrenci topluluğunu ağırladı.

Meram İlçe Müftülüğünün idaresindeki öğrenci evlerinde ikamet eden kız öğrenciler, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun tecrübelerini dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu. Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen programa Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükcü de katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Öğrenci topluluğu adına konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hüsna Er, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti.

Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü ise, proje hakkında bilgiler verirken, Üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir” düsturuyla dininin, dilinin, beyninin, ilminin, evinin, kininin, özünün davacısı olan bir gençlik için yola çıktıklarını ifade etti.

“Kazanımlarımızı korumak için mücadele etmeliyiz”

Meclis salonunu öğrencilerin doldurmasıyla farklı bir güzellik oluştuğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise tecrübelerini paylaşırken, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Toru, “Burada efendi olmaya değil hizmetkar olmaya talip olduk. Şu anda büyük bir misyonumuz var. Burada hanım kardeşlerimizi, kızlarımızı temsil etmek zorundayız ve bunun ağır sorumluluğu var. Kızlarımız, 20-25 yıl öncesine göre çalışma ve eğitim anlamında çok daha rahatlar. Bu kazanımlarımızı korumak adına kadınıyla erkeğiyle mücadele etmemiz lazım. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Hepimiz, inancımız, devletimiz, milletimiz için çalışan, okuyan ve çabalayan insanlarız. 28 Şubat’ı, darbeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bunlara da inşallah bir daha fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yerel yönetimler, beşikten mezara kadar hizmetin her alanında var”

Yerel yönetimlerin hizmet anlamında önemli kurumlar olduğunu belirten Başkan Toru, “Beşikten mezara kadar hizmetin her alanında var olmalısınız. Hangi bölgeye hizmet veriyorsanız o bölgenin insanına iletişim ve hizmet anlamında dokunan bir konumdasınız. 1989 yılında kurulan Meram Belediyesinde bugüne kadar iki dönem kalan belediye başkanı olmadı. Bu biraz da doğal sit alanları, tarım arazilerinin çokluğu gibi fiziki şartlarının zorluğu, gelir sıkıntısından oluşuyor. Hamdolsun 20 yıllık bir deneyimle ekibimizi oluşturarak Meram’ın makus talihini yenmek için yola çıktık ve büyük bir mesafe aldık” diyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.