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Başkan Toru, kadın işçilerle havuç söktü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın işçilerle birlikte havuç söktü.Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı sektörlerde çalışan...

Başkan Toru, kadın işçilerle havuç söktü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın işçilerle birlikte havuç söktü.Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı sektörlerde çalışan...

08 Mart 2018 Perşembe 13:37
Başkan Toru, kadın işçilerle havuç söktü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın işçilerle birlikte havuç söktü.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı sektörlerde çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı. İlk olarak Kaşınhanı Mahallesinde tarım sektöründe çalışan kadınları ziyaret eden Başkan Toru, önce tatlı ikram etti daha sonra da kadınların havuç söküm çalışmalarına eşlik etti. Çalışan kadınlar hep birlikte “Meram için çalışmaya devam, Afrin’e, Mehmetçiğe selam” sloganı attı.

Başkan Toru, daha sonra TORKU’ya ait Kaşınhanı Yeni Mahallesindeki Panagro Et ve Süt Entegre Gıda Tesisi’ni ziyaret ederek çalışan kadınların 8 Mart Kadınlar Gününü tebrik etti. Üretim bandındaki kadınlarla sohbet eden Toru, günün anısına kadın çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

“En önemli gelişmişlik göstergelerinden biri”

Toplumlardaki gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birinin de kadınların toplumsal hayatta, iş hayatında ve ekonomik alanda yer alması olduğunu vurgulayan Başkan Toru, “Bu anlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bölgemizde gerek tarım alanında gerekse sanayi alanında çalışan kadınlarımızla bir araya geldik. Kaşınhanı’nda özellikle havuç tarlasında çalışan, emek veren emekçi kadınlarımızı ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladık. Yine aynı şekilde bölgemizde hizmet veren Panagro Tesislerinde üretime katkı sağlayan kadınlarımızın emeğine, alın terine binaen günlerini tebrik ettik. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, özel bir hastane tarafından düzenlenen programda da sağlık sektöründe çalışan kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Toru, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyedeki kadın çalışanlara da karanfil hediye etti.
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