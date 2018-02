Başkan Özgüven’den çat kapı ziyaretler

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, çat kapı ziyaretlerde bulunuyor.

Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet eden Başkan Özgüven, “Belediye başkanı kimliğimin yanında bu memlekette doğup büyüyen bir insanım. Küçüklerin abisi, büyüklerin bir evladıyım. Her zaman hemşehrilerimizle bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çat kapı yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın yaklaşımı mutluluğumuza mutluluk katıyor. Memleketimize hizmet etmek adına yoğun çaba harcıyoruz. Bunun yanı sıra halkımızla da her zaman bir araya geliyor, hizmetler noktasında istişare ediyoruz. Onların istek ve talepleri bizim önceliğimizdir. Ansızın yaptığımız ziyaretlerde bizleri samimiyetle misafir eden ve her zaman bizden desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.