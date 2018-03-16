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Başkan Özgüven’den 18 Mart mesajı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Özgüven mesajında, “Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü...

Başkan Özgüven’den 18 Mart mesajı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Özgüven mesajında, “Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü...

16 Mart 2018 Cuma 15:41
Başkan Özgüven’den 18 Mart mesajı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgüven mesajında, “Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten Mehmetçiklerimizi saygı ve hürmetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi tarihimizin en şanlı zaferlerinden birisidir. 103 yıl önce ecdadımız düşmana Çanakkale’yi dar etmiş destansı bir zafere imza atmıştır. Çanakkale ruhunun üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen aynen var olduğunu 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bizzat yaşadık. En zayıf anında bile ’Çanakkale geçilmez’ dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 15 Temmuz’da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Çanakkale’de olduğu gibi bugün Afrin’de de Türkiye Cumhuriyeti üzerinde plan kurulamayacağını, oyun oynanamayacağını kahraman Mehmetçiklerimiz tüm dünyaya göstermektedir. Allah ordumuzun, Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu mukaddes vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.
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