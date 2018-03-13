Başkan Özgüven: mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Dedeköy, Gaybi ve Gökçeyazı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, çözümler noktasında talimatlarını verdi. Başkan Özgüven, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek hizmetlerimizi planlıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşlarımızla her zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların istek ve talepleri hizmet yolunda çok önemlidir. ‘Birlikte Yönetelim’ prensibimizle her mahallemize giderek vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bu kapsamda Dedeköy, Gaybi ve Gökçeyazı mahallelerimize ziyarette bulunduk. Şimdiye kadar yaptığımız hizmetleri değerlendirip yeni yapacağımız hizmetler konusunda istişarelerde bulunduk. Hizmette sınır yoktur, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Her şeyden öte bu memleketin bir evladıyız”

Ereğli’ye daha çok hizmet için hep birlikte çok çalışmanın gerektiğini vurgulayan Özgüven, “Her şeyden öte bizler bu memleketin bir evladıyız. Ereğlimizi hak ettiği noktalara taşımak adına çok çalışmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde olarak şehrimize en iyi hizmetleri kazandırmalıyız. Bu noktada sizlerin desteği bizim için çok önemlidir. İhtiyaç her zaman vardır ancak önemli olan hüsnüniyet çerçevesinde çaba göstermek ve sorunları en aza indirmektir. Bu anlamda titizlikle ve özverili şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.