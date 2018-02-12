Başkan Özaltun, sanayi esnafıyla buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve Belediye birim müdürleri ile birlikte sanayide faaliyet gösteren bazı esnafları ziyaret etti. Bir işyerinde gerçekleşen ziyarete çevrede bulunan esnaflar da iştirak ederken, esnaflarla sohbet eden Başkan Özaltun yürüttükleri çalışmalardan söz etti. Beyşehir’de son 4 yıl içerisinde kazandırılan devlet, Beyşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yatırımları hakkında bilgiler veren Özaltun, bölgenin söz konusu dönemde geldiği noktaya dikkat çekti. Özaltun, işyeri sahiplerinden gelen talepleri de dinlerken, esnaflar Sanayi Sitesi’nin güvenliği ile ilgili yaşadığı sorunları aktardı. Sanayi esnafının bu konuda muhatap olabilecekleri bir komisyon kurması ya da oluşumda bulunması halinde sanayinin çevresinin çevrilip giriş kapıları yapılarak daha güvenli hale getirilmesi konusunda belediye olarak destek verebileceklerini söyleyen Başkan Özaltun, ilçeye hizmet ederken fırsat buldukça toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini kaydetti. Bu çerçevede sadece ilçe merkezindeki esnafla değil sanayi kesiminde faaliyet gösteren esnafları da işyeri ziyaretleriyle ziyaret ettiklerini ifade eden Özaltun, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.