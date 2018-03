Başkan Konuk: “İstiklal marşı tarihimizi istikbale bağlayan köprüdür”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşının kabulünün 97. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşının, tarihle bugün, bugün ile gelecek arasında irade ve ruh birliğinin, aynı irade ve kararlılığın nesilden nesile taşınmasının teminatı olduğunu söyledi.

12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşının kabulünün 97. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajına İstiklal Marşında ifadesini bulan ruh ve duygunun bugün de milletimize yol gösterdiğini ifade ederek başlayan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Mehmet Akif’in dizelerinde neşvünema bulan istiklal ruhu, ne pahasına olursa olsun vazgeçmediğimiz ve ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğimiz milli karakterimizdir. Milletlerin karşısına zaman zaman çıkan tarihi sınavlarla milletimiz de karşılaşmış ve her tarihi sınavı istiklal marşının mısralarında ifadesini bulan karakter ve kararlılığı sergilemiştir. Karşımıza çıkan her tarihi sınav göstermiştir ki milletimiz güneşin doğduğu son güne kadar bu karakterini muhafaza edecektir” dedi. Türk milletinin bağımsızlık karakterinin aynı zamanda mazlum milletler için ilham ve cesaret kaynağı olduğunu belirten Başkan Konuk, “15 Temmuz, El-Bab operasyonu, terörle mücadele, Afrin operasyonu göstermiştir ki istiklal ve hürriyet ateşi hiç sönmemiştir ve sönmeyecektir. Net bir şekilde ifade edelim, Afrin’deki varlığımız, İstiklal Marşımızdaki iradenin dimdik ayakta olduğunun ispatıdır. Çanakkale’deki ecdat ne ise Kurtuluş Savaşımızdaki ecdat ne ise bugün de evlatları odur ve bu millet Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmez ve hiçbir şekilde özgürlüğünden, bağımsızlığından, birliğinden ödün vermez. Türkiye Büyük Millet Meclisinde(TBMM) İstiklal Marşımız kabul edilirken ifade edildiği gibi, İstiklal Marşımız, Türk milletinin hür yaşama azim ve kararlılığının mısralarla ifadesidir, işte bu azim ve kararlılık hala devam etmektedir” dedi.

“İstiklal Marşını yazdıran milletimizin bizatihi kendisidir”

“İstiklal Marşımız, Yemen’de, Galiçya’da, Trablusgarp’ta, Kut’ül Amare’de, Çanakkale’de ve daha nice cephelerde, milyonlarca gencini şehadete uğurlayan, zenginlikleri yağmalanan, son sığınak noktası Anadolu’ya ve istiklaline göz dikilen yorgun bir milletin yeniden istiklal ve hür yaşama iradesinin mısralara dökülmüş haykırışıdır” diyen Başkan Konuk, “Bu haykırış, aynı zamanda dünyayı yönettiğine inanan güçlere, ‘sizin bana çizdiğiniz kaderi kabul etmiyorum, ben sadece Allah’tan korkarım ve kendi geleceğimi kendi irademle belirleyeceğim’ demektir. İstiklal Marşının her harfi, her hecesi, her kelimesi, her satırı Çanakkale’de, Samsun’da, İnönü’de, Erzurum’da, Sivas’ta, Sakarya’da, Afyon’da, Kocatepe’de, Dumlupınar’da, İzmir’de, Hakkari’de, Van’da, Kars’ta, Edirne’de, Antalya’da, Adana’da, Hatay’da kısaca tüm Anadolu’da yazılmıştır. İstiklal Marşının yazanı Mehmet Akif, yazdıranı milletimizin bizatihi kendisidir. O gün Yemen’de, Galiçya’da, Kut’ül-Amare’de, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşımızda en büyük dayanağımız olan o irade ve ruh, nesilden nesile aktarılmış, milletimizin karakteri olmuştur. Dün garbın afakını saran çelik zırhı yırtıp atan ve istiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran iman, bugün birliğimize, bütünlüğümüze ve huzurumuza tasallut olan ve teknolojinin her türlü imkanıyla beslenen ihanet şebekeleri ve dost görünümlü düşmanların cenûbumuza ördüğü ihanet duvarını da yerle yeksan edecek, ne şarktan, ne garptan, ne şimalden bu surda gedik açılmasına müsaade etmeyecektir. Dün çetin mücadelelerden nasıl sahip olduğumuz inançla alnımızın akıyla çıktıysak, hem bugün verdiğimiz çetin mücadelede hem de yarın önümüze çıkacak tarihi sınavlarda ilhamımızı İstiklal Marşımızdan alarak ve onun yansıttığı ruh halini diri tutarak yine alnımızın akıyla ve birliğimize, kardeşliğimize, bütünlüğümüze zeval getirmeden alnımızın akıyla çıkacağız. Bu inancımızın en büyük dayanağı nesilden nesile aktarılan ve milli karakterimiz olan, karşılığını istiklal-i tamda bulan his ve duygu birliğidir. Biz millet olarak tayin ettiğimiz istikameti İstiklal Marşı ile dosta düşmana ilan eden, son sözünü de savaş meydanlarında bedel ödeye ödeye o istikametteki istiklal hedefine ulaşarak ortaya koyan bir milletiz” diye konuştu.

“Asım’ın nesli kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır”

Mehmet Akif Ersoy’un mısralarında tam ve kamil manada karşılığını bulan istiklal ve istikbal mücadelesinin milletimizin genlerine işlediğini ve nesilden nesile en kıymetli hazine olarak taşındığını belirten Başkan Recep Konuk, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım” diyerek, milletimizin sarsılmaz iradesini ortaya koyan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bu vesile ile bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Şuna inanıyorum, Asım’ın nesli bu topraklarda hep ayaktadır. 15 Temmuz’da meydanlarda milletimizin geleceğine sahip çıkanlar da, El-Bab’ta, Afrin’de kutsal vatan için canı pahasına savaşan askerlerimiz de o nesildir. Bu millet için üreten, bu millet için çalışan, bu topraklar için var gücüyle mücadele eden nesil de o nesildir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Ankara’da Tacettin Dergahında bu mısraları yazarken ufukları karanlık, safha safha yıkılmakta olan bir vatan değil, imanıyla, inancıyla iradesiyle dünya döndükçe mazlumların hamisi olacak, zalimin karşısında dimdik duracak, insanlığın medeniyet merkezi olmayı her zaman sürdürecek, vicdanın, izanın, inancın ve merhametin sözcüsü olacak büyük bir milleti görüyordu. Mehmet Akif Ersoy, mısralarıyla aslında bu aziz millete, taşıdığı asil kanın ona güçlü olmayı mecbur bıraktığını ifade ederek, ümitsizliğe düşmemelerini, güçlü ve ümit var olmalarını telkin ediyordu. Evet, İnşallah bu millete Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacaktır ama şuna da inanıyorum, milletimizin derin mefkuresini taşıyan şairlerimiz, nesilden nesile, bir bayrak değişimi gibi var olacak, bu milletin hissiyatını her dönem ortaya koyacak büyük şiirler yazacaklar ve milletimizin duygularına terennüm olmayı sürdüreceklerdir” ifadelerini kullandı.

“İstiklal Marşı bugün de yol göstericidir”

İstiklal Marşımızda dile gelen, millet hissiyatına tercüman olan mısralarda zikredilen ilkelerin ve değerlerin, millet hissiyatında ne eskidiğini ne de yıprandığını aktaran Başkan Recep Konuk, mesajının son bölümünde, “Aksine milletimiz bu değerlerini daha da kuvvetlendirmiş, daha da pekiştirmiştir. O mısralarda tüm unsurlarıyla milletimizin tevhid ruhu, ortak yaşama iradesi, kederde ve kıvançta birlik olma kararlılığı vardır. O mısralarda zikredilen ilkeler ve değerler bugün de hepimize yol göstericidir, yarınlarda da millet hissiyatının ortak ifadesi olacak ve milletimizin tarihi yürüyüşüne rehberlik edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 97’inci yıldönümünü kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, Türk milletinin hür yaşama iradesinin tesisi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.