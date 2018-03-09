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Başkan Altay: "Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisinde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede...

Başkan Altay: "Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisinde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede...

09 Mart 2018 Cuma 15:48
Başkan Altay: "Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisinde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Akademi Mahallesi oldu. Cuma Namazını Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde yer alan Kampüs Camii’nde kılan Başkan Altay, namaz sonrası öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Altay’a, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Akademi Mahalle Muhtarı Abdullah Doğan da eşlik etti.

Selçuklu’nun her geçen gün artan nüfusunun yanı sıra dinamik ve genç bir nüfus yapısına sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Son nüfus verilerine göre 0-30 yaş arasında 326 bin kişinin yaşadığı ilçemiz genç nüfusu ile ülkemizin önde gelen ve Güçlü Türkiye’nin merkezi olacak şehirlerden biri. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören ve bölgemizde yaşayan üniversite gençliğine ulaşmak için Bosna Hersek Mahallesi’ne hizmet veren Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz üniversite gençliğinden yoğun ilgi görüyor. Burada Selçuklu Gençlik Meclisi eliyle öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. İnşallah tüm genç kardeşlerimizi merkezimizden faydalanmaya ve buradaki etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Gençlere yönelik yeni bir gençlik merkezinin de müjdesini de veren Başkan Altay, "Gençlerimizin merkeze gösterdikleri bu yoğun ilgi bizi yeni bir merkez daha kazandırmak adına teşvik etti. Bu kapsamda mevcut merkezimizin hemen yakınında yeni bir gençlik merkezi daha kazandırıyoruz. İhalesi yapılarak çalışmaların başladığı merkezimizde konferans ve toplantıların yapılabileceği salonların yanı sıra birçok derslik yer alacak. Yaklaşık 9 milyon TL bedelle ihalesini yaptığımız yeni merkez ile gençlik hizmetlerinde hizmet standardımızı daha da yükseltmiş olacağız" diye konuştu.
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