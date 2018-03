Başkan Altay: "Hep birlikte çok çalışmamız ve çok gayret etmemiz gerekiyor"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kendileri için en büyük kazançlarının dünya lideri Cumhurbaşkanıyla birlikte aynı parti altında, aynı çatı altında siyaset yapmaları olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanlığı görevine seçilen Osman Şahin ve yeni yönetimi kurulunu ziyaret etti. Genç yönetimle tanışan Başkan Altay, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi. Selçuklu Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç da ziyarette Başkan Altay’a eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin, "Başkanımızın gençlere ve gençlik faaliyetlerine her fırsatta destek verdiğini biliyoruz. Bizler de yeni dönemde Selçuklu Gençliği olarak Başkanımızla birlikte ele ele omuz omuza güzel işlere imza atmak istiyoruz" dedi.

"Çok şükür ki dünya lideri Cumhurbaşkanımızla birlikte aynı parti altında, aynı çatı altında siyaset yapıyoruz"

Selçuklu Gençlik Kolları görevine seçilen Osman Şahin ve yeni yönetimi tebrik eden Başkan Altay, "Yeni görevinizde hepinize başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin. Belki bir kısmınız daha önce siyaset yaptı, bir kısmınız ilk kez siyaset yapıyor. Bu noktada bizim teşkilata bakışımız hangi görevleri yaparsak yapalım önemli olanın nerede durduğumuz ve kimin yanında siyaset yaptığımız şeklindedir. Çok şükür ki dünya lideri Cumhurbaşkanımızla birlikte aynı parti altında, aynı çatı altında siyaset yapıyoruz. Bence bizim en büyük kazancımız bu. Yoksa gençlik kollarında olmak, mahalle başkanı olmak, belediye başkanı olmak, milletvekili olmak işin teferruat kısmı. Bugün bu görev verilir ama başka bir gün bu dava için başka bir görev verilirse onu da yapmaya her zaman hazırız. İnşallah sizler geleceği emanet ettiğimiz arkadaşlar olarak kendinizi iyi yetiştirerek faydalı insanlar olursunuz" dedi.

"Hep birlikte çok çalışmamız ve çok gayret etmemiz gerekiyor"

Selçuklunun genç nüfusuna dikkat çeken Başkan Altay, "Selçuklu 640 bine yakın nüfusu ile Konya’nın en kalabalık ilçesi. Nüfusumuz her yıl ortalama 20 bin artarken genç kabul edilen 30 yaş altında yaklaşık 300 bin insan var. Bu noktada hep birlikte çok çalışmamız ve çok gayret etmemiz gerekiyor. 2019 seçimleri de bunun için bir imtihan. Ama Selçuklunun oturmuş bir teşkilat yapısı vardı. İnşallah yeni arkadaşlarımız yeni bir enerji oluştururlar ve aldıkları bayrağı daha ileri noktalara taşırlar. Sizlerin bunu başaracağınıza inancım tam. Biz de Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Gençlik Meclisi olarak her türlü desteğe hazırız, her türlü projenin ve katkının içinde olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Selçuklu Gençlik Meclisi’nin Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde gençliğe yönelik faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç da," İnşallah sizlerle birlikte daha fazla iş yapmak ve daha fazla sahada olmak istiyoruz. Biz bunun için gayretliyiz ve bu noktada istişarelerimiz sürüyor. İnşallah hep birlikte daha fazla çalışır ve birlikte güzel işlere imza atarız. Bu vesile ile yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.