Başkan Altay: “Cuma buluşmaları hizmet standartlarımızı yükseltiyor"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Hüsamettin Çelebi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Hüsamettin Çelebi Mahallesi oldu. Cuma Namazı öncesinde Tüybek Çarşısında esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Altay, Akabe Camii’nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda, ilçe merkezinden en uzak mahallelere kadar taleplerin yerinde tespit edildiğini ve hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle bir araya gelmek yeni hizmet planlarımızın oluşmasına, verimli ve kaliteli projelerimizin günışığına çıkmasına vesile olmaktadır. Yine bu buluşmalar ile hizmet standardımız hızla yükselmektedir" dedi.

Cuma buluşmasında miraç kandili nedeniyle önemli mesajlar veren Başkan Altay, bu günlerin başta ülkemiz olmak üzere İslam Alemi ve tüm dünya insanlığı için hayırlar getirmesini temenni etti. Komşu ülkelerde meydana gelen gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini ifaden eden Başkan Altay, “Ülkemizin güvenliği ve geleceği için sınır komşumuz olan ülkelerdeki her gelişme bizleri yakından ilgilendirmektedir. Devlet olarak millet olarak daha güçlü olmak zorundayız. Bu sebeple başta Afrin olmak üzere birçok bölgede operasyonlara katılan Mehmetçiğimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyorum. Şehitlik mertebesine ulaşan güvenlik güçlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Miraç hadisesini, Cenabı Allah’ın Peygamberimize sunduğu manevi bir lütuf olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Miracın muhatabı olarak, sorumluluklarımızı her zaman hatırlamalı ve miracı ruhumuzla, kalbimizle, bedenimizle yaşamalıyız. Miracın anlam ve taşıdığı evrensel mesajlar üzerinde yeniden düşünerek kutlu yolculuğun manevi dünyayı aydınlatmasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

Programda Başkan Altay’a, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Hüsamettin Mahallesi Muhtarı Hacı Duran, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.