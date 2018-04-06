Başkan Altay: "Cuma buluşmaları bereketi arttırıyor"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Ağaç İşleri Sanayisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek, istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Ağaç İşleri Sanayi oldu. Cuma namazını Ağaç İşleri Sanayi Cami’nde kılan Başkan Altay, namaz sonrası esnaflardan gelen istek ve önerileri dinledi. Altay, programın sonunda ise Ağaç İşleri Sanayi esnafını ziyaret etti.

Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altay, “Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin taleplerini yerinde değerlendiriyoruz. Bu buluşmalar hizmet bereketimizi arttırıyor" dedi.

Selçuklu’nun birçok alanda faaliyet gösteren sanayi siteleriyle de önemli bir işgücü potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Bizler de buralarda faaliyet gösteren ustalarımızla, kalfalarımızla her fırsatta bir araya gelmeye, onların istek ve önerilerini yerinde dinlemeye gayret ediyoruz. Sanayi alanlarında faaliyet gösteren işverenlerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak, fiziki çalışma koşulların iyileştirilmesi için her zaman destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de sanayi gençliğine yönelik proje uygulayan ve tesis açan ilk belediye olduklarını ifade eden Başkan Altay, "Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisinde Selçuklu Kent Konseyimiz sanayide çalışan kalfalarımız ve çıraklarımız için “Bugünün Gençleri Yarının Ustaları Projesi” kapsamında çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenliyor. Kalfa-çırak ve ustalardan oluşan gençlerimize, ustalarımıza ahilik teşkilatına uygun donanımlar kazandırmak için birçok faaliyet yürütüyoruz. Binamızda yemek salonu, derslikler, spor salonu, duşlar, soyunma odaları ve büyük bir sohbet alanı yer alıyor. Elmas Kuran Kursu ile birlikte sohbet yapılan tesisten yine gün içerisinde hem kalfalarımızdan hem de ustalarımızdan Kuran öğrenmek isteyenlere Kuran eğitimi veriyor. Tesisimizin etkinliklerle faal olarak kullanılması kalfa, çırak ve ustalarımızın yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor ve yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Programda Başkan Altay’a, AK Parti Konya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer,Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.