Başkan Altay: “Çanakkale ruhunu diri tutmalıyız”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya’nın en büyük kültür projesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunda 3. etap sürüyor.

30 bine yakın öğrencinin yer aldığı organizasyon kapsamında ilçede eğitim gören 10. Sınıf öğrencileri ecdadı ziyaret ederek Çanakkale’yi daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Bağımsızlık uğruna103 yıl önce “ya istiklal ya ölüm” anlayışıyla canı pahasına mücadele veren ecdadın kahramanlıklarına tanıklık eden Selçuklu Torunları yine aynı gün içinde uçakla Konya’ya dönerek ziyaretlerini tamamlıyorlar. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’da kahraman ecdada ve şehitlere dua etmek amacıyla Çanakkale turuna katılan kafileyi yalnız bırakmadı.

Gençler kahraman ecdada dua etti

Çanakkale’de tur otobüsleri ve rehberler eşliğinde karşılanan Selçuklu Torunları daha sonra feribot ile Gelibolu Yarımadası’na geçti. İlk ziyaretini Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ve Çanakkale’yi geçilmez kılan tabyalardan Hamidiye Tabyasını ziyaret eden kafile burada tiyatro sürprizi ile karşılaştı. Sultan Abdülhamid Han ve dönemin zorlu koşullarını anlatan duygusal gösteri öğrencilerine duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra şanlı kahramanlık mücadelelerinin yaşandığı savaş cephelerini tek tek gezen Selçuklu Torunlarına gezi boyunca alan kılavuzları tarafından Çanakkale Savaşları hakkında bilgiler verildi. Ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik eden kafile ecdada dua etti. Öğle yemeğini Alçıtepe Köyünde yiyen kafile ziyaretin öğleden sonraki kısmına Selçuklu Belediyesince yapılan 1915 Sahra Hastanesi ve Açık Hava Müzesi ile devam ettiler. Anzak Koyu ve 57. Alay Şehitliği de ziyaret edilirken, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde Çanakkale Savaşı sahnelerinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı 1 saatlik tarih yolculuğu yapıldı.

1915 Sahra Hastanesi ilgi odağı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın açılışını yaptığı, Selçuklu Belediyesi tarafından inşa edilen 1915 Sahra Hastanesi ve açık hava müzesi tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Alçıtepe Köyü mevkiinde yer alan 1915 Hastanesi savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde ağır yaralı olan binlerce askere şifa dağıtması ile biliniyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Çanakkale’ye kazandırılan ve savaş yıllarını en iyi şekilde anlatan aslına uygun figürlerin yer aldığı sahra hastanesi ve açık hava müzesi savaşın ne denli gerçekleştiğini anlatıyor.

Açık Hava Müzesinin ve Sahra Hastanesinin, ağır savaş şartlarını birebir betimlediğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Burada o dönemin şartlarında askerlerimizin nasıl tedavi edildiklerini, hangi imkânlarla ameliyatların nasıl yapıldığını adeta yaşıyoruz. Ecdada vefa olarak bizimde bir katkımız nasip oldu. Dünyanın ve ülkemizin her bölgesinden buraya gelen ziyaretçilere cefakâr ve cesur olan askerlerimizin yaşadıklarını an be an anlatmak istedik. Böyle bir ecdadın torunları olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Öğrencilerden Başkan Altay’a teşekkür

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kahraman ecdada dua için Çanakkale’ye giden öğrencileri gezi boyunca yalnız bırakmadı. Tur otobüslerini tek tek ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin proje ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Kusursuz organizasyondan dolayı Başkan Altay’a memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler, Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Altay: "Bu Güzel Proje Yarınlarımıza Işık Olsun"

Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor Projesi ile amaçlarının geçmişini bilen ve geleceğine yön veren nesiller yetiştirmek olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu kapsamda her gün Selçukluda farklı liselerdeki 10. sınıf öğrencilerini uçak ile günü birlik Çanakkale’ye getiriyoruz. Programımız Selçuklu Belediyesi hizmet binası önünde başlıyor ve öğrencilerimiz 216 kişilik uçaklarla Çanakkale’ye günübirlik ziyarette bulunuyorlar. Toplamda 9 bin 212 öğrencimiz bu yıl Çanakkale’yi görüp ecdadlarını ziyaret etme imkanına kavuşacak. Toplam 43 programla bu yıl ki etabımızı tamamlamış olacağız. İnşallah gelecek yıl içinde Selçuklu’da eğitim gören tüm 10. sınıf öğrencilerimiz Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor Projesi kapsamında Çanakkale’yi ziyaret edecekler. Burada ecdadın bu vatan uğruna bize nasıl fedakârlıklarda bulunduklarına, canları ve kanları pahasına bu toprakları nasıl savunduklarına şahitlik edecekler gençlerimiz geleceğin Türkiye’sinin mimarı olarak ülkemize hizmet edecekler" dedi.