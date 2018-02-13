Başkan Akyürek: “Yeni dönemde şehir kimliği ve estetiği ön planda olacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı ilk oturumuna katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya’nın da dahil olduğu “Şehir 2023 Vizyonu Projesi” kapsamında yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla Konya’ya geldi. Konya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret eden Tuzcuoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne katıldı. Tuzcuoğlu, her yörenin kendine ait bir tarzı ve çizgisi olduğunu, bunun da ülkemize zenginlik kattığını söyledi. Başkan Akyürek de yeni dönemde şehir kimliği ve estetiği konusunun ön planda olacağını, şehir projeksiyonlarının ve stratejilerin yeniden düzenlendiğini ifade etti.

“Şehirlerin bir kimliği olmalı”

Büyükşehir Belediye Meclisine başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yeni belediyecilik ve şehircilik döneminin en önemli vurgularından birinin şehir kimliği ve kimlikli şehirler olduğunu belirterek, “Şehirler artık birbirinden farksız hale geliyor. Şehirlerin bir kimliği olmalı. Mimariden sanata, sosyal çalışmalardan yayınlara kadar. Trafikten şehir estetiğine ve ekolojiye kadar” dedi. Yeni dönemde şehir estetiği konusunun da ön planda olacağını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehir projeksiyonları ve stratejilerin yeniden düzenlendiğini aktardı.

“Uluslararası tarım şehirleri birliği kuruyoruz”

Dünyadaki tarım şehirleri ile tarımsal gelişmeler ve teknolojilerin paylaşılması adına yeni bir birlik kuracaklarının da müjdesini veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Tarım Şehirleri Birliği diye Konya merkezli bir birlik kuruyoruz. Bu konuda İçişler Bakanımızla da görüştük. Kendisi çok memnun oldu, heyecanlandı. Böyle birliklere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Tarım Şehirleri Birliği, dünyadaki önemli tarım şehirleri ile işbirliği içinde teknoloji gelişiminden tecrübe paylaşımına kadar son derece teknik bir birlik olacak” diye konuştu.

“Şehir 2023 projesi ile medeniyetimizin şehirlerini inşa edeceğiz”

Şehircilikte yeni bir dönem başlatacak olan “Şehir 2023 Vizyonu” projesini Refik Tuzcuoğlu, “Artık geldiğimiz noktada farklı gündemler şehirciliğin merkezine oturmuş durumda. Biz de belediyecilikte, şehircilikte yeni bir evreye doğru geçiyoruz. Kendi medeniyetimizin şehirlerini inşa etme noktasında bir adım atıyoruz. Şehir 2023 diye bir proje yaptık. Her yıl birkaç şehrimizle bu çalışmaları yapıyoruz. Konya da bu şehirlerin en başında geliyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın, bürokrat arkadaşlarımızın büyük gayretleri var. İnşallah güzel çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Artık insan odaklı çevreci ve yeşil şehirler kurulacak”

Refik Tuzcuoğlu, artık insan odaklı, çevreci, yeşil, enerji verimliliği ve kimlikli şehirlerin inşa dönemi olacağının altını çizdiği konuşmasında yeni dönemle birlikte yüksek katlı binalara da izin verilmeyeceğini söyledi.

Ankara’da Konya’da ki belediyecilikle iftihar ettiklerini dile getiren Tuzcuoğlu, “Konya’dan problem değil, hizmet geliyor. Daha iyi bir şeyleri nasıl inşa ederiz ve yeni vizyon projeleri nasıl hayata geçirebiliriz anlamındaki bu gayret, Ankara’da bizim de göğsümüzü kabartıyor. Büyükşehir Belediye Bakanımız başta olmak üzere ilçelerimize, beldelerimize emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i makamında da ziyaret etti. Ziyarette Şehir 2023 Vizyonu ile ilgili çalışma yapılacak alanlar konusunda daire başkanları tarafından sunum yapıldı.