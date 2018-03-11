Başkan Akyürek: “İstiklal Marşı, büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürüdür”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İstiklal Marşı’nın milletin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürü olduğunu belirterek, "Bugün bize düşen en önemli görev, ecdadımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve bayrağımızı daha yükseklere taşımaktır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Akyürek yayımladığı mesajında, “İstiklal Marşımız, Anadolu’da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde milletimizin esareti reddederek verdiği kahramanlıklarla dolu bağımsızlık mücadelesini sürdürmesine moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ temennisinde bulunurken o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve büyük gayrete de işaret etmiştir. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürüdür. İstiklal Marşı’nın yazılmasına neden olan süreci ve İstiklal Marşı’nın ruhunda var olan bağımsızlık iradesini belleğimizden silmeyip, sürekli canlı tutmalı ve genç kuşaklara aktarmalıyız. Bugün hepimize düşen en önemli görev, İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın emaneti vatanımıza sahip çıkmak ve bayrağımızı daha yükseklere taşımaktır. İşte bu şiarla kahraman ordumuz dün Kurtuluş Savaşında, Çanakkale’de vatanını çiğnetmeyerek destan yazmıştı, bugün de Afrin’de destan yazıyor. İnanıyoruz ki yarın da sınırlarımıza, ülkemizin bütünlüğümüze yapılacak her türlü saldırı ve tehdit aynı şekilde bertaraf edilecektir. İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) tarafından, Milli Marş olarak kabul edilişinin 97. yıldönümünde, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.