Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Başkan Akyürek: “İstiklal Marşı, büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürüdür”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İstiklal Marşı’nın milletin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürü olduğunu belirterek, "Bugün bize düşen en önemli...

Başkan Akyürek: “İstiklal Marşı, büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürüdür”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İstiklal Marşı’nın milletin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürü olduğunu belirterek, "Bugün bize düşen en önemli...

11 Mart 2018 Pazar 13:31
Başkan Akyürek: “İstiklal Marşı, büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürüdür”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İstiklal Marşı’nın milletin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürü olduğunu belirterek, "Bugün bize düşen en önemli görev, ecdadımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve bayrağımızı daha yükseklere taşımaktır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Akyürek yayımladığı mesajında, “İstiklal Marşımız, Anadolu’da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde milletimizin esareti reddederek verdiği kahramanlıklarla dolu bağımsızlık mücadelesini sürdürmesine moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ temennisinde bulunurken o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve büyük gayrete de işaret etmiştir. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürüdür. İstiklal Marşı’nın yazılmasına neden olan süreci ve İstiklal Marşı’nın ruhunda var olan bağımsızlık iradesini belleğimizden silmeyip, sürekli canlı tutmalı ve genç kuşaklara aktarmalıyız. Bugün hepimize düşen en önemli görev, İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın emaneti vatanımıza sahip çıkmak ve bayrağımızı daha yükseklere taşımaktır. İşte bu şiarla kahraman ordumuz dün Kurtuluş Savaşında, Çanakkale’de vatanını çiğnetmeyerek destan yazmıştı, bugün de Afrin’de destan yazıyor. İnanıyoruz ki yarın da sınırlarımıza, ülkemizin bütünlüğümüze yapılacak her türlü saldırı ve tehdit aynı şekilde bertaraf edilecektir. İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) tarafından, Milli Marş olarak kabul edilişinin 97. yıldönümünde, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Konuk: “İstiklal marşı tarihimizi istikbale bağlayan köprüdür”
Başkan Konuk: “İstiklal marşı tarihimizi istikbale bağlayan köprüdür”
Başkan Altay: "Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak"
Başkan Altay: "Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak"
Başkan Özgüven’den şehit anneleri ve eşleri onuruna yemek
Başkan Özgüven’den şehit anneleri ve eşleri onuruna yemek

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim