Başkan Akyürek: “Bir milletin esas gücü imanlı, inançlı gençliğidir”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şehir Koleji tarafından organize edilen ’Çanakkale Şehitleri Anma’ programına katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şehir Koleji’nin Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği programa katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Savaşı’nda inanç ve kararlılığın, maddi ve sayısal üstünlüğe galip geldiğini dile getirerek, bütün şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Orhan Erdem, “Bu savaşta milletimiz, 100 bin eğitim görmüş insanını kaybetti. Bizden çok daha güçlü teknoloji ile ve çok daha büyük bir ordu ile gelen itilaf devletleri burada hezimete uğradı. Allah’a binlerce şükürler olsun 15 Temmuz’da, Afrin’de de hezimete uğradı. Bundan sonra da uğrayacaklardır. Çünkü bu gençler ve bu milli ruh bugün bu okulda yöneticiler, idareciler böyle bir program yapmayı düşünüyor gayret gösteriyor ve günlerce hazırlık yapıyorsa bu hepimizin içindeki milli birliğe ve her türlü değerlere örnektir” dedi.

“Bir milletin esas gücü imanlı gençliğidir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, öğrencilerin, gençlerin milli ve manevi değerlerle de donanımlı bir şekilde milletine, memleketine hizmet etme düşüncesiyle yetişmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Akyürek, “Bir şehrin, bir milletin bir ülkenin esas gücünü ne tankı oluşturur ne topu oluşturur ne de uçakları. Bir milletin esas gücünü imanlı, inançlı insanları, imanlı gençliği oluşturur. Bu yönü ile değerlerimizle birlikte yürümeye, büyümeye ve yol almaya devam etmenizi dilerim” diye konuştu.

“Çanakkale nesline layık olmak çok önemli”

Konuşmasında Çanakkale neslinden de bahseden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Çanakkale nesli, inancını, değerlerini ve İslamı öncelikle öğrenen, yaşayan ondan sonra da öğreten ve yaşatan nesil olsa gerektir. Bu noktada ecdadımıza layık insanlar olarak, gençler olarak veya yöneticiler olarak Çanakkale şehitlerini andığımız bu programda buna layık nesiller olarak yola devam etmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehir Koleji Kurucusu Ömer Faruk İyibildiren de Şehir Koleji’nin kuruluş sürecini anlattı ve bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Şehir Koleji Genel Müdürü Danyal Süzgün ise yeryüzünde bir eşi benzeri olmayan Çanakkale destanını yazan şehitlerimizi anarak, gelecek nesillerin şehitlerimizin emanet bıraktığı vatanımıza sahip çıkmalarını istedi. Konuşmaların ardından program, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve zihinsel engelli, down sendromlu ile otizm tanılı gençlerden oluşan mehter takımının gösterisi, Şehir Koleji öğrencilerinin seslendirdiği Çanakkale şiirleri, türküler ve dönemi anlatan tiyatro oyunu gösterisi ile sona erdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, programın ardından Şehir Koleji’nde eğitim gören öğrencileri sınıflarında da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.