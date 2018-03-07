Başkan Akyürek: Belediye çalışmaları vakıf çalışmalarıdır

Konya Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında belediye personeline yönelik İş Ahlakı konulu eğitim semineri düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kontrolörlük, geçici ve kesin kabul yapan belediye personeline yönelik bir hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki seminerde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye çalışmalarının birer vakıf çalışması olduğunu, çalışırken ve karar alırken bu hususun göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Akyürek, “Bir vakıftan üzerinizde bir tüy kalsa bunun mesuliyetinden kurtulamazsınız. Hesap kitap yaparken, kabulleri yaparken veya alım-satım yaparken buna dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Coğrafyamızın lider ülkesi olacaksak bunu birlikte yapacağız"

Türkiye’nin üzerine giydirilen deli gömleğini çıkarmasından dolayı ülke olarak zor ve sancılı bir süreçten geçtiklerini kaydeden Başkan Akyürek, “21. yüzyıl, inşallah milletimizin tarihi misyonuna sahip çıktığı, bölük-pörçük edilen İslam coğrafyasının toparlandığı, liderlik yapacak bir konuma ulaştığımız dönem olacak. İslam dünyasını darmadağın etme mücadelesi devam ediyor. Bu noktada ülkemize, milletimize, hepimize önemli görevler düşüyor. Dolayısıyla lider ülke olacaksak bu hepimizin gayreti ile olacak. Belediye çalışmaları da bu mücadeleye destek veren çalışmalardır.”

"Konya’nın her bir yanında Büyükşehir’in yatırımı var"

Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte 31 ilçenin tamamına hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek; “31 ilçemizin her yanında, bin 200 mahallemizin tamamında, toplamda 780 yerleşim yerinde a Büyükşehir Belediyemizin yatırımı var. Yani büyükşehir yatırımı ulaşmayan hiçbir yer kalmadı. Bu büyük bir güç ve çalışmadır” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Tahir Akyürek, her yıl 600-700 arasında ihale yapıldığını dile getirerek, yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Seminerde Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Abdulmelik Ötegen ile Selim Büyükkarakurt ise hizmet alımları ve diğer konularda dikkat edilmesi gerekenler konular hakkında açıklamalar yaptı. Konuşmaların ardından Araştırmacı-Yazar Halil Atalay, belediye personeline İş Ahlakı konusunda bilgi ve tecrübelerini anlattı.