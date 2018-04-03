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Başkan Akkaya’dan panelist öğrencilere altın

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Anadolu Mektebi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra” başlıklı panele konuşmacı...

Başkan Akkaya’dan panelist öğrencilere altın

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Anadolu Mektebi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra” başlıklı panele konuşmacı...

03 Nisan 2018 Salı 11:50
Başkan Akkaya’dan panelist öğrencilere altın

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Anadolu Mektebi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra” başlıklı panele konuşmacı olarak katılan öğrencileri makamında ağırladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Anadolu Mektebi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra’ başlıklı panelinizi çok beğendim. Ufkumuzu açacak bilgiler sunduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri bu anlamda kutluyor öğrencilik, yazarlık hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Havva Özan, Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Meşe, Akşehir Hacı Sıdıka Baysal Fen Lisesi öğrencileri Feyzanur Karademir, Fatma Nur Kırıktaş ve Burcu Koç’u çeyrek altınla ödüllerdi.

Ödül törenine, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Gülcü, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra Paneli’ne konuşmacı olarak katılan öğrenciler katıldı.
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