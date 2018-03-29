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Başkan Akkaya, esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaf odalarının üyeleri ile ‘Esnaflarımızla Buluşuyoruz, Akşehir’imizi Konuşuyoruz’ başlığı altında düzenlediği istişare toplantılarını...

Başkan Akkaya, esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaf odalarının üyeleri ile ‘Esnaflarımızla Buluşuyoruz, Akşehir’imizi Konuşuyoruz’ başlığı altında düzenlediği istişare toplantılarını...

29 Mart 2018 Perşembe 15:01
Başkan Akkaya, esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaf odalarının üyeleri ile ‘Esnaflarımızla Buluşuyoruz, Akşehir’imizi Konuşuyoruz’ başlığı altında düzenlediği istişare toplantılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Akşehir S.S. 29 Nolu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi üyeleri ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Akkaya, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek toplantıya katılan oda üyelerinin sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi. Toplantıda; Akşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırım, hizmet ve projeler hakkında bir sunum yapan Başkan Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkların ilçeye yaptığı yatırım ve projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Akkaya, sunumun ardından katılımcıların istek ve taleplerini de dinledi. Akşehir’de yapılacak hizmet ve projelerde herkesin düşüncesine önem verdiklerinin altını çizen Başkan Akkaya, “Şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin görüşlerini ve önerilerini almaya büyük önem veriyoruz. Bu görüşler ve öneriler sayesinde, Akşehir’imize daha güzel hizmetler sunmak azmindeyiz. Ona göre projeler geliştirmek, taleplere göre bu projeleri yatırımlara dönüştürerek değerli hemşehrilerimizle buluşturmak en büyük amacımızdır” diye konuştu.

Yapılan istişare toplantısı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Akkaya’nın yanı sıra Akşehir S. S. 29 Nolu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Fatih Kılınç, Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fikri Kurt, Belediye Birim Müdürleri ve amirleri ile çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.
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