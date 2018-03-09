Başkan Acar’dan üniversitelilere tecrübe paylaşımı

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde okuyan öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Şehir yatırımlarını, tarihi ve kültürel dokularını incelemek için Derbent’i örnek alan öğrenciler ilçede 3 gün geçirdi. 3 gün içerisinde Başkan Hamdi Acar’dan şehir planlamasının nasıl yapıldığına dair bilgi alan üniversite öğrencileri, önemli kazanımlar elde etti. Bu bölümde öğrenim gören her öğrencinin ilerde iyi bir yönetici olabileceğini ifade eden Başkan Hamdi Acar, yerel yöneticilerin de “Şehir ve Bölge Planlama” eğitimi almaları gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilere Derbent’i ve yatırımları anlatan Acar, insanların iş streslerini ve yorgunluklarını Derbent’te üzerlerinden rahatlıkla atabileceklerini ifade etti. Başkan Acar, “Derbent, Konyamızın küçük ve şirin bir ilçesi. Ama gerçekten biz Derbent’i, Konya’nın ihtiyacına cevap verecek formatta hazırlamak için çalışmalar yapıyoruz. Şuanda Konya’daki yoğun nüfus için Derbent’teki yaylalar, çamlar, ormanlar, sakinlik, sessizliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Konya’ya da yaklaşık yarım saat mesafede bir yerde Konya’nın düz ova olan yerleşim biçimine bir anda Karadeniz ortamını sağlayan bir yerleşim merkezi olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Biz Derbent’in bu özelliklerini ön plana çıkarmak istiyoruz” dedi.

“Konyalılar burada nefes alacak”

Uzun yıllar belediyecilik yaptığını ve bu konuda tecrübeli olduğunu vurgulayan Hamdi Acar, Derbent için tasarladığı projeleri anlattı. Acar, aynı zamanda hafta sonları alışveriş merkezlerine kapanmak zorunda kalan Konyalı vatandaşların Derbent’te rahat bir nefes alabileceğini söyledi. Acar, “30 yıla yakın bir süre belediyecilik tecrübesi elde ettim. Konya’da belki bu konuda en fazla tecrübeye sahip olan birkaç kişiden biri haline geldim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Ancak 90’dan beri yerel yönetimler alanında görevler yapıyorum. Biz Derbent’i iki ana çerçeveye oturtmaya çalıştık. Birincisi, yayla ve dağ turizmi ile Konya’nın ihtiyacını karşılamak, Konya’daki bir buçuk milyona yakın insana yayla ve dağ turizmi ile gezinti alanları, piknik yerleri gibi konularda katkıda bulunmak. Konya’nın özellikle hafta sonları alışveriş merkezlerinde ve diğer yerlerde vakit geçirmeye çalışan Konyalı hemşehrilerimizi burada nefes aldırmak, aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirmelerine yardımcı olmak. Özellikle şunu iddia ediyorum ki, toplum sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunacak bir çalışma ve proje hazırlıyoruz. Birincisi yayla ve dağ turizmi. İkincisi de organik tarım. Çünkü biliyorsunuz burası geçimi tarım ve hayvancılık ile sağlıyor. Buda işte organik tarımla hem sağlıklı olsun hem de bizim gördüğünüz gibi çok geniş tarım alanlarımız yok. Geldiğimizden bu güne biz sulama göletleri yapıyoruz. Dolayısıyla az olan tarım arazimizi sulu tarım ile ve organik tarım ile geliştirmek. Biz bu iki çerçeve üzerinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler Derbent kültürünü inceledi

Başkan Hamdi Acar, öğrencilere turizm merkezi ilan edilen ve 17 Aralık 2018 tarihinde açılışının yapılması planlanan “Aladağ Kayak Merkezi Projesi” hakkında da bilgi verdi. Proje kapsamında yapılacak olan tesislerin sadece yerli turistler için değil yurtdışından gelecek olan misafirlerin de beğenebileceği bir yer olarak tasarlanacağını ifade etti. Acar, “Burada 55 milyon metrekare alan kültür turizm alanı ilan edildi. Sadece Türkiye’den değil, yurtdışından da gelecek olan misafirlerimiz için burayı güzel bir turizm bölgesi olarak hazırlamak için gayret içerisindeyiz. Henüz belki işin başındayız. Bu anlamda şehirciliği küçük ama yemek kültürünü, el işi kültürlerini yani geçmişini hatırlatacak şekilde ve buraya özgü olarak yaşamaya veya yaşatmaya çalışacağız. Yani buranın doğal yapısını muhafaza etmek istiyoruz. Bu anlamda bir gayretimiz var ki dışarıdan gelen insana Konya’nın yiyeceği yemekleri ya da Konya’da göreceği şeyleri göstermenin bir anlamı yok. Derbent’e gelen buraya has, buraya özgü hikayeleri dinlemek, burasıyla ilgili el işlerini görmek, buranın kültürünü, buranın geçmişten bu güne gelen özelliklerini görmek isteyecek. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Mesela Derbent’in kendisine özgü yemekleri var. Biz onları ara ara misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz ki unutulmasın” şeklinde konuştu.

“Projeyi ısrarla devam ettirdik”

Derbent Belediyesinin geçmiş yıllara göre çok fazla yol kat ettiğini kaydeden Acar, başlarda bu projeye kimsenin inanmadığını ama kendilerinin vazgeçmeden ısrarla bu projenin peşinden koştuklarını ifade etti. Acar, “Bizim bu 14 yıllık süre içerisinde küçük bir ilçe olduğumuz için gelirimiz çok az oldu. Bir de geçmişten sıkıntılı bir devir teslim aldık. Ama biz belediyeciliğin içerisinden geldiğimiz için o sıkıntıları giderdik. Bugün, Derbent Belediyesi ayaklarının üzerinde duruyor. Derbent Belediyesinde çalışan en yüksek tahsilli olan kişi Derbent Lisesinden mezun olan bir arkadaştı. Ama şu anda mühendislerimiz var, teknikerlerimiz var, yüksek lisans yapmış arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bir proje hazırlamaya ya da olaylara geniş ufuktan bakmaya çok daha uygun konumda bulunuyoruz. Bunun için de çok büyük bir bütçe ayırmaya gerek yok. Dolayısıyla biz tüm bunları toplamaya çalıştık. Sonuçta da ‘Aladağ Kayak Merkezi Projesi’ bizim için çok önemliydi. Bunu ısrarla devam ettirdik. ‘Bir damlanın kuvveti değil sürekliliği taşı deler’ diye bir söz var. Biz de bu anlamda ısrarla bunun üzerinde durduk. Yani birileri bu projeye inanmadı, birileri alay etti, birileri güldü ama biz inandığımız bu projenin üzerinde durduk. Elhamdülillah üç dört ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kültür turizm ilanı gerçekleşti. Şuanda fizibilite raporu tamamlandı, master plan projesi hazırlandı. Şuan da Konya Büyükşehir ile beraber de mekanik tesisler ve günü birlik tesislerle birlikte Aralık ayına hazırlamayı planlıyoruz” dedi.