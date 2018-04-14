Ampute Milli Takımı Ödüllendirildi

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Ampute Milli Takımı sporcularını ve teknik ekibini ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımının Türk insanının göğsünü kabartan başarılara imza attığını belirtti. Ampute Milli Takımın Türk milletinin onurunu ve bayrağını en yükseklere taşıdığının altını çizen Başkan Akyürek, bu başarının bütün Türk insanına adeta bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. Başkan Akyürek, millet olarak her alanda Ampute Milli Takımının gösterdiği gayretin gösterilmesi halinde Türkiye’nin çok daha farklı konumlara taşınabileceğini söyledi.

“Konya ile Ampute Milli Takımımızın buluşması şehrimiz açısından övünç kaynağıdır”

Türkiye’nin dünyada bir liderlik mücadelesi verdiğini aktaran Başkan Akyürek, şunları söyledi: “Tarihteki misyonumuza yeniden sahip çıkma ve o seviyeleri yeniden yakalama mücadelesi veriyoruz. Konya medeniyetimizin merkez şehri. Anadolu’nun vatan kılınmasında çok önemli rol oynamış bir şehir. Konyamızda dünyada ülkemizi temsil eder bir konumda. Gelecek süreçlerde de dünyanın lider şehirleri arasında yer alacak bir konumda. Bu yönüyle Ampute Milli Takımımızın şu anda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde olması önemlidir ve aynı zamanda önemli bir mesajdır. Konya ile Ampute Milli Takımımızın buluşması şehrimiz açısından bir övünç kaynağıdır. Milli takımımızın değerli oyuncularına, teknik kadroya ve federasyon yöneticilerine teşekkür ediyoruz.”

“Ülkemize layık olmaya çalışıyoruz”

Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak, aralarında gazi arkadaşları bulunduğunu hatırlatarak, “Biz topluma bireyler kazandırmak için mücadele ediyoruz. O kahraman kardeşlerimizin ve teknik ekibimizin üst düzey çabalarıyla ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Bizi burada ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, meclisimize ve Konya halkına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik ise, “Bu tek ayaklı kahramanlarımıza Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gösterdiğiniz duyarlı davranış ve yakın ilgiden dolayı federasyonumuz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Akyürek, Ampute Milli Takımı sporcularına ve teknik ekibe ödüllerini verdi. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik de destekleri nedeniyle Başkan Akyürek’e plaket verdi.