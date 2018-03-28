Akyürek: “İslam düşünce atlası düşünce hayatımızda yeni bir dönem başlattı”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nin ülkeye kazandırdığı İslam Düşünce Atlası, Konya Kitap Günleri kapsamında düzenlenen “Gelecekle Yüzleşmek Geçmişle Dertleşmek” adlı panelde tüm yönleriyle ele alındı.

Moderatörlüğünü Süleyman Güder’in üstlendiği panelde Doç. Dr. Lütfi Sunar, Doç. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Dr. Halil İbrahim Üçer konuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İLEM tarafından hazırlanan “İslam Düşünce Atlası” (İDA) Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Konya Kitap Günleri kapsamındaki panelde masaya yatırıldı.

“İslam düşünce atlası düşünce hayatımızda yeni bir dönem başlattı”

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki panel öncesinde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bugüne kadar hayata geçirdikleri hiçbir hizmetin İslam Düşünce Atlası kadar teşekkür almadığını dile getirerek, “Gerçekten kültürümüze bu eseri kazandıran hocalarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Medeniyetimizin İslam düşüncesinin ve İslam medeniyetinin kaynaklarının ortaya konması, okuyanlarda bizde adeta bir özgüven ve yeni bir bakış açısı getirdi. İslam Düşünce Atlası’nın yayınlanması aslında, düşünce hayatımızda yeni bir dönem başlattı. Bundan sonra da bunun etkilerinin artarak devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Konya gelenek ve geleceği birleştirerek yükselişe geçti”

Konya’nın Türkiye’nin yükselişi ile birlikte yeniden özüne dönerek gelecekle geleneği birleştirerek kendine yakışır bir şekilde yükselişe geçmiş durumda olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Konya, sadece fiziki açıdan değil, kültürel ve sosyal yönden de büyük bir kalkınma hamlesini gerçekleştiriyor” dedi.

Konya’nın UNESCO 2020 Dünya Kitap Başkentliği adaylığı ile ilgili yoğun bir çalışma içinde olduğunu hatırlatan, Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri kültürel ve eğitim alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Akyürek, “100 zenginleştirilmiş kütüphane kurma amacıyla yola çıkmıştık 3 sene önce. Geçtiğimiz günlerde bunu tamamladık. Yeni bir 100 kütüphane hedefi koyduk. Yine çalışma dönemimizde gerçekleştirdiğimiz İl Halk Kütüphanesi yatırımıyla da Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüphaneler içinde en çok kullanılan en çok istifade edilen kütüphane olarak, yani kütüphane kullanımında birinci şehir olarak önemli bir gelişimi bu alanda da yaşadık. 300’den fazla eserin basımını ve yayınını gerçekleştirmiş olduk. En önemlisi Mesnevi Külliyatı’ydı. Mesnevi’nin 26 dile çevrilmesi ve dünya insanlığının neredeyse yüzde 80’i, 90’ının okuyabilir hale gelmesi, belediyemizin kültürel çalışmalarının en önemlilerindendi. Ama İslam Düşünce Atlası ile bu yayın faaliyetlerimiz taçlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu eser bütün dünyaya ulaşmalı”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İslam Düşünce Atlası Projesi’nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyemize de bu konudaki gayretleri için şükranlarımızı sunuyorum. Bu çalışma Türkçe ile sınırlı kalmamalı ve farklı dillerde de çoğaltılması konusunda bizlere düşen görev olursa elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah dünyaya çoklu dillerde yayılması gereken bir eser ve gençler tarafından incelenmeli” şeklinde konuştu.

“İslam düşünce atlası milat bir çalışmadır”

İlmi Etüdler Derneği Başkanı Dr. Süleyman Güder, İslam Düşünce Atlası’nın tarih ve düşünce araştırmaları için milat niteliğinde bir çalışma olduğunu dile getirerek, “Bugün oryantalistlerin büyük çoğunluğunun ideolojik kaygılarla savundukları İslam düşüncesine dair çöküş ve gerileme iddialarının ne kadar mesnetsiz olduğu, bu çalışma ile bir kez daha ortaya çıkmaktadır. İslam Düşünce Atlası’nı kendimizi yeniden anlama ve düşünmeye imkan sağlaması açısından milat olarak addediyoruz” şeklinde konuştu.

“İslam düşüncesi bütün insanlık için önemli”

Konuşmaların ardından “Gelecekle Yüzleşmek Geçmişle Dertleşmek” paneline geçildi. Moderatörlüğünü Süleyman Güder’in üstlendiği panelde konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Danışmanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, İslam düşüncesinin sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için önemli olduğunu dile getirerek, “İslam düşüncesinin eskimesi, ortadan kalkması veya artık hayata geçirilememesi sadece Müslümanların mağduriyeti ile sonuçlanmıyor, bütün insanların pusulalarını kaybetmeleriyle neticeleniyor” dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Danışmanı Doç. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İslam Düşünce Atlası Projesi’nin çok önemli bir çalışma olduğunun altını çizerek, “Biz şimdiye kadar başkalarının yazdığı hikayelerde yaşamaktan ve o hikâyelerde rol almaktan zevk alır hale gelmişiz. Artık bunu aşmamız lazım. Başkalarının yazdığı hikayelerde rol almayı bırakmamız lazım” ifadelerini kullandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Halil İbrahim Üçer de, “İslam Düşünce Atlası’nın Konya’da yapılmasının hususi bir tarafı var. 13’üncü yüzyılın sonunda Anadolu’nun İslamlaşma sürecine en önemli katkı, nazari ve irfani seviyede Konya tarafından gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun ruhu mayası Konya’da karılmıştır. Bu yönüyle de İslam Düşünce Atlası çok önemlidir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, programın sonunda panelistlere çini sikke ve hat tablo hediye etti.