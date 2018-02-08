Akşehir protokolü Zeytin Dalı Harekatı’na destek için bayrak dağıttı

Konya’nın Akşehir ilçesinde protokol üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek için bayrak dağıttı.

Akşehir Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek ve şehrin her yerinde Türk bayrağının dalgalanmasını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Bayrağımız, Dualarımız ve Kalbimizle Mehmetçiğin Yanındayız’ bayrak dağıtımı kampanyası kapsamında ilçe protokolü tarafından Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Akşehir’de her hafta Perşembe günleri kurulan Pazar yerinde gerçekleştirilen bayrak dağıtıma İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu, Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Akarsu, Bürolar Amiri Komiser Yardımcısı Hilmi Erdoğan katıldı.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Mehmetçiğimiz tarafından Suriye’de Zeytin Dalı ismiyle bir harekat yapıldığının altını çizerek “Bu Zeytin Dalı Harekatı’nın temel nedenini hepiniz biliyorsunuz. Sürekli olarak terör örgütleri tarafından Kuzey Irak’tan ve Suriye’den ülkemize yönelik bir takım saldırılar söz konusu oluyor. Orada bir terör koridoru oluşturulmak isteniyor. Dolayısıyla bu terör koridorunu bertaraf edilmesi, terörün bertaraf edilmesi, teröristlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ülkemiz ‘Zeytin Dalı’ adı altında bir harekat organize etmiş durumda. Bizler bu operasyonu desteklemek adına; ilçe protokolü ve vatandaşlar olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek adına, bir bayrak dağıtma organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da, Akşehir Belediyesi olarak ‘Bayrağımız, Dualarımız ve Kalbimizle Mehmetçiğin Yanındayız’ adıyla şehir genelinde Türk Bayrağı dağıtımı yaptıklarını, bu kapsamda da ilçe protokolü ile birlikte Pazar yerindeki vatandaşlar ve esnaflara bayrak dağıtımı yaptıklarına değindi. Başkan Akkaya, “Silahlı Kuvvetlerimizce, ülkemizin güvenliğini tehdit eden Suriye’deki terörist grupların bertaraf edilmesi anlamında bir sınır ötesi operasyon tertip edildi. Şu anda Mehmetçiklerimiz orada ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurları etkisiz hale getirmek için canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun, onların ayağına taş bile değdirmeden, burunları bile kanamadan bu operasyonu bitirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle bu operasyonun Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Genel Kurmay Başkanımız ve tüm Silahlı Kuvvetlerimize kolaylıklar, başarılar diliyorum. Mehmetçiğimiz; Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da olduğu gibi yine inşallah tarih yazmaya devam ediyor. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Akşehirli hemşehrimiz olarak da bir Gazimiz var, Altuntaş Mahallemizden. Kendisi tedavi görüyor, o kardeşimize de acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Pazar yerinde bayrak dağıtımını gerçekleştirilen protokol daha sonra Akşehir Polis Merkezi’ne geçti. Burada İlçe Kaymakamı Mehmet Türk tarafından Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Akarsu’ya da Türk Bayrağı takdim edildi.