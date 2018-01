Ahmet Sorgun: "Bayrakları en güzel yerlere asmak vatandaşlık görevimiz"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı” adlı kampanyaya destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Bu büyük bir duyarlılık örneği. Bayrakları evimizin, işyerlerimizin en güzel yerlerine asmak da bizim vatandaşlık görevimiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı” adlı bayrak dağıtım kampanyasına destek verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan kampanyanın büyük bir duyarlılık örneği olduğunun altını çizen Ahmet Sorgun, “Konya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde başlatılan ‘Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı’ kampanyası dolayısıyla belediyemize teşekkür ediyorum. Büyük bir duyarlılık. Şehrimizin her tarafında bu bayrakları görüyoruz. Dağıtılan bu bayrakları evimizin, işyerlerimizin en güzel yerlerine asmak da bizim vatandaşlık görevimiz. Ben bu duyarlılık ve hassasiyet için hem belediyelerimize hem de görevlilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu harekat terör yapılanmasına karşı bir operasyondur"

Zeytin Dalı Harekatı’nı da değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, operasyonun amacını ise şu sözlerle özetledi: “Bu operasyon sadece ve sadece Suriye’nin Kuzeyindeki Afrin bölgesindeki ve Kuzeybatı Suriye’deki terör yapılanmasına karşı bir operasyondur. Bunun herhangi sivil bir halkla, bir etnisite ile düşünce ile asla ve asla ilgisi yoktur. Bu coğrafyanın insanları ve çocukları bizim kardeşlerimizdir. Bilakis hem Kilis’in, hem Hatay’ın, Reyhanlı’nın, Kırıkhan’ın hem de Hassa’nın, yani sınırdaki bütün il ve ilçelerimizin terörden mağdur olmaması içindir.”

"Türkiye yekvücut oldu"

Yıllardır ülke sınırlarına yakın il, ilçe ve köylere roketler düştüğünü, şehit ile yaralılar olduğunu söyleyen Ahmet Sorgun, söz konusu operasyonun bu saldırıları engellemek amacıyla yapıldığını ve sivillere zarar verilmediğini kaydetti. Sorgun, “Şu anda da şükürler olsun ordumuz, kahraman Mehmetçiğimiz büyük bir başarı ile operasyonu yürütüyor. Dün Çanakkale’de, 15 Temmuz’da, Kurtuluş Savaşı’nda ne ise aynı heyecanla tüm milletimiz; 80 milyon 7’den 70’e, Doğu’dan Batı’ya, Güney’den Kuzey’e yekvücut oldu ve bu operasyonda Mehmetçiğe eliyle, diliyle destek olmakta. Ne yazık ki hem okyanus ötesi hem kıta Avrupası’ndaki terör destekçilerinin bir kısım karalamaları olmakta. Ama çok net ifade edelim ki, gerçekten başlangıcından bu yana çok büyük kahramanlıklar gösterilmektedir. Terör gruplarına, teröristlere karşı büyük zayiatlar verdirilmiştir” diye konuştu.