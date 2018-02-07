2. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması başvuruları başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen İlkokullar arası Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması’nın ikincisi için başvurular başladı.

Türkiye çapındaki resmi ve özel okulların ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencileri ile okullarda görev yapan öğretmenleri kapsayan yarışmada başvurular 5 Şubat - 23 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Yarışmada; ilçe bazında yarışmaya katılan okullar arasında ilçe birincileri belirlendikten sonra ilçe birincileri için il birincisi belirleme yarışması yapılacak. İl birincileri için de Akşehir’de bölge birincilerinin belirlenmesi amacıyla bir yarışma daha yapılacak. Son olarak da Türkiye birincisinin belirlenmesi için 26 Ekim 2018 tarihinde Akşehir’deki Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında final yarışması yapılacak. Yarışmada; Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü 20 bin TL, Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü 15 bin TL, Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü 10 bin TL, Tarık Buğra Özel Ödülü 2 bin TL, Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü 2 bin TL, Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü 2 bn TL, Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü 2 bin TL ve Akşehir Belediyesi Özel Ödülü 2 bin TL olarak belirlendi.

“Nasreddin Hoca’mızın o güzel mesajları çocuklarımıza iletilmiş olacak”

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Belediyemiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği çerçevesinde geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Ulusal düzeydeki Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması’nın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu yarışmalar 81 ilimizde gerçekleşecektir. İl birincilerini Nasreddin Hoca Anma Etkinlikleri kapsamında 22-26 Ekim 2018 tarihlerinde Akşehirimizde konuk ederek burada Türkiye birincisini seçeceğiz Türkiye birincisini seçmeden önce Akşehirimizde bölge birincilerini tespit edecek, bölge birincileri arasından da Türkiye birincisi seçilmiş olacaktır. Bu yarışmamıza Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı bütün ilkokullarımızın öğrencileri katılabilecektir. Bu fıkra canlandırma yarışmalarıyla geçtiğimi yıl olduğu gibi bu yılda tüm illerimizde Nasreddin Hoca’mız ve Akşehir’imiz tanıtılmış ve takdim edilmiş olacaktır. Ayrıca Nasreddin Hoca’mızın o güzel mesajları da çocuklarımıza iletilmiş ve çocuklarımız da bu mesajları daha yakından öğrenmiş olacaklardır” dedi.

“Akşehirimizin tanıtımını yapacağız”

Geçtiğimiz yıl yapılan Nasreddin Hoca Anma Etkinliklerinde bu yarışmanın ilkini düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Akkaya, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız yarışmaya güzel ülkemizin her tarafından yoğun ilgi olmuştu. Bu yıl daha fazla ilgi ve katılımın olacağını düşünerek yarışma için şehrimize gelen öğrencilerimizi Akşehir Belediyemizce misafir ederek Akşehirimizin de tanıtımını yapacağız. Ekim ayında inşallah Akşehir’imizin dolup, dolup taşacağını ümit ediyor, güzel bir etkinlik olacağına yürekten inanıyorum. Bu yarışmada emeği geçen özellikle Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarımıza, bu konuda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimize ve 81 ilimizdeki bu yarışmaya katılacak öğrencilerimize, onları bu fıkra canlandırma yarışmasına hazırlayacak olan öğretmenlerimize ben şimdiden teşekkür ediyor, yapacağımız etkinliğin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile kültürel mirasın ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak, Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülke ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak amaçlanıyor. Yarışmayla birlikte; Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak, Nasreddin Hoca fıkralarının ülke çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek, tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak, bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak, Nasreddin Hoca’nın her bir fıkralarında ki hikmetlerini anlamalarını sağlamak hedefleniyor.