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Zabıta ekipleri okul önlerinde görev yapıyor

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu okul önlerinde görev yaparak öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.İzmit’te Ulugazi ve Hızıreis, Kuruçeşme’deki Kocatepe ile Bekirdere’deki Mimar Sinan İlköğretim okulu...

Zabıta ekipleri okul önlerinde görev yapıyor

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu okul önlerinde görev yaparak öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.İzmit’te Ulugazi ve Hızıreis, Kuruçeşme’deki Kocatepe ile Bekirdere’deki Mimar Sinan İlköğretim okulu...

16 Şubat 2018 Cuma 17:19
Zabıta ekipleri okul önlerinde görev yapıyor

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu okul önlerinde görev yaparak öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

İzmit’te Ulugazi ve Hızıreis, Kuruçeşme’deki Kocatepe ile Bekirdere’deki Mimar Sinan İlköğretim okulu önlerinde görev yapan zabıta ekipleri, öğrencilerin yoldan geçişlerine yardımcı oluyor.

Okullar açılmasından buyana devam eden uygulama ile zabıtalar, öğrencilere okullarına gidiş-gelişlerinde yardımcı olurken okul önlerindeki servis kargaşasına da müdahale edip çocukların servis araçlarına güvenli bir şekilde binip inmelerini sağlıyor. Okullar kapanıncaya kadar devam edecek olan uygulamadan oldukça memnun olan veliler ile öğrenciler, Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile emeği geçenlere teşekkür ettiler.
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