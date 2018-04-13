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Yıldönümü pastasını Köşker’le birlikte kestiler

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nin 1. yılını Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan spor merkezinde katımcı hanımlarla birlikte kutladı.Evden Okula Haydi Anneler Spora projesinin...

Yıldönümü pastasını Köşker’le birlikte kestiler

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nin 1. yılını Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan spor merkezinde katımcı hanımlarla birlikte kutladı.Evden Okula Haydi Anneler Spora projesinin...

13 Nisan 2018 Cuma 12:22
Yıldönümü pastasını Köşker’le birlikte kestiler

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nin 1. yılını Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan spor merkezinde katımcı hanımlarla birlikte kutladı.

Evden Okula Haydi Anneler Spora projesinin 1. Yılı, Mustafa Paşa Mahallesinde bulunan spor merkezinde katımcı hanımlarla birlikte kesilen pasta ile kutlandı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker projeye katılan kadınlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Birinci yıl dönümü için düzenlenen programda Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Kocaeli Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nagehan Malkoç’un yanı sıra projenin katılımcı kadınları hazır bulundu. Nagehan Malkoç yaptığı selamlama konuşmasında başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise, “Bu merkez sayesinde burada güzel dostluklar kuruyorsunuz. Birbirinizin derdine neşesine ortak oluyorsunuz. Birçok mahallemizde proje kapsamında spor salonları açtık ve o mahallerde de oldukça ilgi gördü. Bu salonlar siz olduğunuz sürece var. Siz varsanız bu salonların bir değeri var. Sizlere katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte birinci yıl pastası kesildi ve ikramlarda bulunuldu.
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