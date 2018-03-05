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Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı

İlk dönem sertifikaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edilen Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve ilk dönem sertifikalarını...

Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı

İlk dönem sertifikaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edilen Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve ilk dönem sertifikalarını...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:14
Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı

İlk dönem sertifikaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edilen Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve ilk dönem sertifikalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle kursiyerlere takdim edildiği Yazarlık Atölyesi’nde 2. dönem başladı. Gazeteci Süleyman Özışık ve Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş’in eğitmenliğinde gerçekleşen Yazarlık Atölyesi, geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de Gebzeliler’den büyük ilgi gördü. Proje Gebzeliler’den gelen yoğun talep üzerine sürekli proje haline getirildi.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonlarında gerçekleşen eğitimlere Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Albayrak ve Engin Güzel de katıldı. Yeni dönem kursiyerleri ilk derslerinde yalnız bırakmayan Başkan Yardımcıları Albayrak ve Güzel, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamlarını ileterek başarılar diledi.

İlk dersinde kursiyerlerden beklentilerini ifade eden Gazeteci Süleyman Özışık, “Vatandan yana olacağız, milletten yana olacağız ve mazlumdan yana olacağız. Hiçbir siyasi partiye yakın olmayacağız. Hepsine aynı mesafede olacağız. Eğer bu şekilde yazmazsak sadece bir dönem gazetecisi oluruz. Her zaman haktan ve haklıdan yana olacağız. Kalemimiz her zaman doğru neyse onu yazacak. Ve burada doruyu nasıl daha güzel ve herkese nasıl ulaştırırız bunu öğrenmeye çalışacağız” dedi.

Kursiyerlere kendilerine olan güvenin öneminden bahseden Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ise, “İyi bir yazar, iyi bir kalemi olan bir kişinin iyide hitabı olmalı. Konuşurken kendine olan güvenini karşıya vermeli. İlk tanışma, ilk izlenim çok önemlidir. Kendinize güvenin ve isminizi tok bir sesle ve kendinize güvenerek söyleyin. Unutmayın ki insanların sizlere olan davranışlarını siz belirlersiniz. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız karşı tarafa o izlenimi vermelisiniz” şeklinde konuştu.
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