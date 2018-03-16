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Yaman ve Toltar, Umre’den dönen Muhtar Şahin Kot’u ziyaret etti

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti Kocaeli Milletvelkili Cemil Yaman, Demirciler Mahalle Muhtarı Şahin Kot’u Umre dönüşü ziyaret etti.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte,...

Yaman ve Toltar, Umre’den dönen Muhtar Şahin Kot’u ziyaret etti

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti Kocaeli Milletvelkili Cemil Yaman, Demirciler Mahalle Muhtarı Şahin Kot’u Umre dönüşü ziyaret etti.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte,...

16 Mart 2018 Cuma 14:32
Yaman ve Toltar, Umre’den dönen Muhtar Şahin Kot’u ziyaret etti

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti Kocaeli Milletvelkili Cemil Yaman, Demirciler Mahalle Muhtarı Şahin Kot’u Umre dönüşü ziyaret etti.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte, Umre’den dönen Demirciler Mahalle Muhtarı Şahin Kot’u ziyaret etti. Ziyarette Yaman ve Toltar’ın yanı sıra AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, meclis üyesi Kadir Teke ve AK Parti Dilovası ilçe yöneticileri yer aldı. Muhtar Kot’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet, “Allah her Müslüman’a kutsal toprakları görebilmeyi nasip etsin" temennisinde bulundu.

Kutsal topraklardan getirilen hurma ve zemzem suyunu misafirlerine ikram eden Kot ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
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