Vezirçiftliği’ne dekoratif duvar

Başiskele Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları Vezirçifliği Mahallesi’nde yapılan dekoratif duvarlarla devam ediyor.

Başiskele’de imar planlarına göre yol genişletme çalışması yapılan cadde ve sokaklarda tek tip dekoratif duvar uygulamasına devam ediliyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Vezirçiftliği Mahallesi Tunalı ve Ömür Sokaklarda dekoratif duvar çalışması başlatıldı. Çalışmalarını çevredeki ev sahiplerinin rızasını alarak yapan belediye ekipleri, duvarların tamamlanmasının ardından kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başlayacak.