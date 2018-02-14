Vali Aksoy, Kartepeli muhtarları dinledi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kartepe yeni kaymakamlık binasında Kartepeli muhtarlarla bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kartepe’de düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Kartepe yeni kaymakamlık binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Vali yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yer aldı. 32 mahalle muhtarının bulunduğu toplantıda açılış konuşmasını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptı. Aksoy konuşmasında eğitimden, sosyal hizmetlere birçok konuya değindi.

Kartepe’nin Kocaeli’nde önemli bir yeri olduğuna değinen Vali Aksoy, “Kartepe ilçemiz Kocaeli’nin en önemli ilçelerinden birisi. Doğal güzellikleri, toplumsal potansiyeli, Kartepe Kayak Merkezi gibi birçok güzelliğe ve potansiyele sahip bir ilçemiz. Havalimanını da içerisinde bulundurmasıyla kurulduğu günden beri hızla gelişen bir ilçe. Önümüzdeki dönemde de mevcut ilçemizin var olan sorunlarını ortadan kaldırmak ve daha iyi noktaya taşımak adına gerek yerel yönetimlerle gerek kurul ve kuruluşlarımızla gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Okula gidemeyen çocukların varlığına da belirten Vali Aksoy, “Okul çağında olup, okula devam etmeyen hiçbir öğrenimiz kalmamalı. Eğer okul çağında olupta okula devam etmeyen bir öğrencimiz varsa bu hepimizin sorunudur. Dolayısıyla bu noktada bu çocukların tespit edilerek Milli Eğitime, okul müdürlüklerine bildirilmesi noktası siz mahalle muhtarlarımızdan büyük bir hassasiyetle konuyu takip etmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele de muhtarlara da görev düştüğüne dikkat çeken Vali Aksoy, “Kocaeli Uyuşturucu Eylem Planı’nı tamamladık, güncelledik. Belirli kurumlara görevler verdik ve o kurumların yaptığı ve yapacağı çalışmaları belirli aralıklarla kendilerinden isteyerek takip ediyoruz. Yeni süreçte bu bağımlılıkla mücadele olarak adlandırılmaya başlandı. Uyuşturucu konusunda muhtar arkadaşlarımızın da duyarlı olması, bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermesi mücadeledeki başarımızı daha iyi bir noktaya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Vali Aksoy beraberinde Kaymakam Durmuş ve Başkan Üzülmez ile muhtarları dinledi. Sırayla söz alan muhtarlar, mahallelerindeki sorunlardan bahsetti.