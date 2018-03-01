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Üsküdür Vapuru faciası unutulmadı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Körfezi’nde 1 Mart 1958 tarihinde, içinde çoğu öğrenci yüzlerce yolcusuyla İzmit İskelesi’nden hareket ettikten kısa süre sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybedenler...

Üsküdür Vapuru faciası unutulmadı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Körfezi’nde 1 Mart 1958 tarihinde, içinde çoğu öğrenci yüzlerce yolcusuyla İzmit İskelesi’nden hareket ettikten kısa süre sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybedenler...

01 Mart 2018 Perşembe 15:56
Üsküdür Vapuru faciası unutulmadı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Körfezi’nde 1 Mart 1958 tarihinde, içinde çoğu öğrenci yüzlerce yolcusuyla İzmit İskelesi’nden hareket ettikten kısa süre sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybedenler için İzmit Belediyesi’nce 3 ayrı yerde anma etkinliği düzenlendi.

Facianın 60. yılının ilk anma etkinliği saat 10.00 da Sanat Okulu olarak bilinen İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapıldı. İzmit Sanat Okulu Mezunlar Derneği (İZKANDER) ile ortaklaşa gerçekleştirilen buradaki anma etkinliğine İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İZKANDER Başkanı Halil Atay, siyasi partilerin başkan ve temsilciler, sivil toplum örgüt temsilcileri, İZLİDER Başkanı Haluk Cem Gökmen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İzmit Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrencilerin, deniz faciasında hayatlarını kaybedenlerin fotoğrafları taşıdıkları anma etkinliğinde anıta karanfiller bırakılıp gökyüzüne beyaz balonlar salındı.

İkinci anma etkinliği saat 11.00 de İzmit Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. İzmit Lisesi Mezunlar Derneği ( İZ-LİDER) ortaklığındaki buradaki etkinlikte de konuşmalar yapılıp, vapur faciasında hayatlarını kaybedenler anısına okul bahçesine yaptırılan anıta çelenk ve karanfil bırakıldı. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, deniz faciasının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen acıların halen taze olduğunu ifade ederek, “Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Günün son anma etkinliği saat 12.00 de İzmit Marina’da denize çelenlerin bırakılmasıyla gerçekleştirildi.
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