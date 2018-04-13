Türkiye’nin ilk çocuk işçiğiyle mücadele merkezi İzmit’te açıldı

KOCAELİ(İHA) – Türkiye’nin ilk çocuk işçiliğiyle mücadele merkezi, İzmit Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde UNİCEF desteğiyle İzmit’te açıldı.

Çocuk işçiliğine çözümler sağlanacak “Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi” Cephanelik bölgesinde düzenlenen törenle hizmete girdi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, Aile Sosyal Bakanlığı temsilcileri, UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman katıldı.

Açılışta söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, “Bu proje bakanlığımızın çocuklarımıza yaptığı hizmetlerin devamı niteliğindedir. Başta İzmit Belediye Başkanımız olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Burası çocuklarımızı bir merkezde toplama ve ailelerle yapılacak çalışmalar için önemli olacak. Çocuk işçiliğiyle ilgili mücadeleyi hem ailelerle hem de çocuklarla ilgili kuruluşlarla yapılmak zorunda. Burası çok güzel oldu. Burası bizim evimiz” dedi.

UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman ise, “Belediyeciler ve yerel yöneticiler çocuk işçiliği ile mücadelelerde ön saflarda yer alıyorlar. Böyle bir oluşuma küçük de olsa bir destek sağladığımız için çok mutluyuz. Umuyoruz ki, bu model başka belediyeler ve başka alanlarda da çoğaltılacaktır” diye konuştu.

Son olarak söz alan ve çocuk doktoru olarak ayrı bir mutluluk yaşadığını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, “Bugün büyük bir mutluluk yaşıyorum. Yıllarca çocuk hekimliği yaptım. Çocuklar benim arkadaşım. Bu proje benim çok arzu ettiğim bir projeydi. Sokakta mendil satan, cam silen bir çocuk gördüğümde kendimi suçlu hissediyordum. Kurumlarımızla işbirliği içerinde çocukları topladık ama bu çözüm değil. Bu çok yönlü bir çalışma gerektiriyor. Herkes el atmalı. Hepimiz bu konuda netiz. Valilik, emniyet ve sosyal politikalar il müdürlüğü ve UNICEF’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İzmit Belediyesi olarak çocuk dostu bir belediye olduklarını belirten Doğan, “Adaylık projelerimden bir tanesi çocuk hakları masası ve okuluydu. Gelir gelmez çocuk hakları masamızı açtık. Çocuklarımıza bize ulaşma yollarını açtık. Sağlıklı toplum adına çocuklarımıza en iyi imkanları sunuyoruz. Önleme eğitim ve bize ulaşma kanallarını anlatıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye’ye model oldu. Burası da model olacaktır. Oluşturulacak mobil ekiplerle İzmit ilçe sınırları içerinde çalıştırılan çocuk işçileri toplanarak merkeze götürülecek. Ailelerinin de tespit edileceği merkezde hem çocuklar hem de ailelere eğitim verilecek, çocukların çalıştırılmaması için gerekli destekler sağlanacak. Merkezde etüt sınıfları, mutfak, çok amaçlı salon ve atölye gibi çocukların ve ailelerin kullanabileceği alanlar yer alıyor. Çocuklar kendine has dünyaları olan ve hakları olan bireylerdir. Dünyanın neresinde hangi dilde hangi ırkta olursa olsun çocuk çocuktur” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın sözlerinin ardından Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç da, merkezi yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.