Trabzonlular’dan Başkan Doğan’a Davet

Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret ederek 22-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Trabzon tanıtım günlerine davet ettiler.

Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret ederek 22-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Trabzon tanıtım günlerine davet ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sivil toplum kuruluşların önemine değinen Başkan Doğan “Şehirler, içinde barındırdıkları kültürlerle zengindirler. İzmit bu konuda çok zengin ve şanslı bir şehirdir. Sivil toplum kuruluşları sayesinde bu zenginlik şehirlerin değerine değer katmaktadır. Trabzonlu vatandaşlarımız da bu zenginliğimizin bir parçasıdır” dedi.

Düzenlenecek olan Trabzonlular etkinliği hakkında da konuşan Başkan Doğan “ Bu tür etkinliklerimiz kültürlerin tanıtılmasının yanı sıra kaynaşmaya ve birlik ve beraberlik duygularının yaşanmasını sağlamaktadır. Birlik ve beraberlik ruhunun en çok hissedilmesi gereken şu günlerde bu etkinliğiniz ayrı bir anlama taşımaktadır. Bizler de bu renkli mozaiği bir arada tutarak şehrimizi güzelleştirme adına çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şehrimizde yaşayan ve kültürleriyle ayrı bir değer katan Trabzonlu hemşerilerimizle her zaman bir ve beraberiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Doğan’ı etkinlikte aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Durmuşoğlu “Başkanımızın derneğimize olan inancını ve desteğini her zaman gönülden hissediyoruz. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu etkinliğimizde de bizi desteklediği için kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.