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Tiyatrocular, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarının katılımı ile 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “Dünya Tiyatro Haftası” söyleşisinde öğrenciler tiyatro hakkında bilgilendirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi...

Tiyatrocular, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarının katılımı ile 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “Dünya Tiyatro Haftası” söyleşisinde öğrenciler tiyatro hakkında bilgilendirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:34
Tiyatrocular, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarının katılımı ile 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “Dünya Tiyatro Haftası” söyleşisinde öğrenciler tiyatro hakkında bilgilendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Şehir Tiyatroları, okullarda gerçekleştirdiği "Tiyatro ve İletişim" konulu söyleşi programlarına devam ediyor. Bu hafta Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla 24 Kasım Anadolu lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen ocaeli Şehir Tiyatroları sanatçılarından Seda Güven Şahin ve Seçil Mutlu Oğuz, öğrencilere tiyatronun inceliklerini anlattılar. Soru-cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide oyuncular tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Tiyatro Sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz, “Sanatla ilgilenin, eğer tiyatroyu seviyorsanız ve oyunculuk mesleğini yapmak istiyorsanız asla vazgeçmeyin. Sürekli bu konuda çalışıp kendinizi geliştirmelisiniz” dedi

24 Kasım Anadolu Lisesi’nin Merasim Salonu’nda gerçekleşen söyleşide konuşan Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Güven Şahin, “Tiyatro sanatının her meslekte olduğu gibi maddi ve manevi olarak doyurucu olmayan yanları var. Tiyatroyu hobi olarak da yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki hayatını tiyatro oyunluğu yaparak kazanan insanlar da var. Sevdiğiniz işi meslek edinirseniz saatlerce çalışsanız da sıkılmazsınız. Tiyatroyu seviyorsanız ve oyunculuğu meslek olarak seçmek istiyorsanız çok çalışıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor” diye konuştu.
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