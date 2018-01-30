TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu:

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Ülkemizde, Ana Muhalefet Partisinin ÖSO’ya yönelik söylemleri, sözde aydınların ‘savaşa hayır’ kampanyaları, TTB ve TMMOB gibi meslek kuruluşlarının sınırlarını aşan beyanları, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmekte, terör örgütünün propagandalarına çanak tutmaktadır” dedi.

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Afrin operasyonuna karşı ’Savaşa hayır’ bildirisi yayınlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) yönelik açıklamalarda bulundu.

“Zeytin Dalı Harekatı teröre karşı indirilmiş bir darbe, koridor hayallerine son verecek bir operasyondur”

“Zeytin Dalı Harekatı, ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek adına gerçekleştirilmektedir” diyen Katırcıoğlu, “Türkiye, terör koridorunun oluşturulmasına izin vermeyecektir. Uluslararası hukukun gereklilikleri gözetilerek gerçekleştirilen, uluslararası camianın da desteklediği Zeytin Dalı Harekatı teröre karşı indirilmiş bir darbe, koridor hayallerine son verecek bir operasyondur. Cumhurbaşkanımızın ve Hükumetimizin kararlılığı, Milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu ile başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı zaferle neticelenecektir. Afrin’in teröristlerden temizlenmesi aynı zamanda Suriye’nin istikrarına ve bölgesel kalıcı barışın inşasına hizmet edecektir. Barışın önündeki en büyük engeller; DEAŞ, PKK, YPG/PYD gibi terör örgütleridir” dedi.

“TTB ve TMMOB gibi meslek kuruluşlarının sınırlarını aşan beyanları, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmekte, terör örgütünün propagandalarına çanak tutmaktadır”

Afrin operasyonuna karşı ’Savaşa hayır’ bildirisi yayınlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) yönelik açıklamalarda bulunan Katırcıoğlu, “Ülkemizde, Ana Muhalefet Partisinin ÖSO’ya yönelik söylemleri, sözde aydınların ‘savaşa hayır’ kampanyaları, TTB ve TMMOB gibi meslek kuruluşlarının sınırlarını aşan beyanları, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmekte, terör örgütünün propagandalarına çanak tutmaktadır. Bu açıklamaları yapanlar bu aziz milletin aydınlarını, doktorlarını, mimarlarını temsil edemezler. Atatürk’ün partisi olduğunu iddia edenlerin milli olmaktan uzak duruşu, tabelasında ‘milli’ ibaresi yer alan kuruluşların girdiği ihanet çemberini Milletimiz unutmaz. Birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde böylesi açıklamalar sadece düşmanları sevindirir. Çetin koşullarda mücadele eden Mehmetçiğimize adeta ihanet niteliğindeki, terörü arkalayan beyanatları kınıyorum” ifadelerini kullandı.