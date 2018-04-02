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Suriyeliler, Kartepe’de Türkçe öğreniyor

Kartepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAR-MEK kurslarında, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik açılan Türkçe kursunda 145 Suriye uyruklu vatandaş eğitim alıyor.Kartepe Belediyesi Mesleki ve Sanat Kursları (KAR-MEK) eğitim çalışmalaranı...

Suriyeliler, Kartepe’de Türkçe öğreniyor

Kartepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAR-MEK kurslarında, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik açılan Türkçe kursunda 145 Suriye uyruklu vatandaş eğitim alıyor.Kartepe Belediyesi Mesleki ve Sanat Kursları (KAR-MEK) eğitim çalışmalaranı...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:41
Suriyeliler, Kartepe’de Türkçe öğreniyor

Kartepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAR-MEK kurslarında, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik açılan Türkçe kursunda 145 Suriye uyruklu vatandaş eğitim alıyor.

Kartepe Belediyesi Mesleki ve Sanat Kursları (KAR-MEK) eğitim çalışmalaranı devam ediyor. KAR-MEK, eğitim alanında sürdürdüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Kartepe’de bulunan Suriye uyruklu vatandaşlar için KAR-MEK bünyesinde açılan Türkçe kursunda 145 Suriyeli’ye Türkçe dersi veriliyor.

KAR-MEK ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Türkçe Seviye A1 kursu derslerinin verildiği Dürdane Özdilek İlkokulu ve Leyla Sarıgöl İlkokulunda 9 gruptan oluşan 145 Suriyeli vatandaş Türkçe öğreniyor. Leyla Sarıgöl İlkokulundaki eğitimler için Acısu ve Derbent mahallerinden gelen Suriyeli vatandaşların ulaşımı da Kartepe Belediyesi tarafından sağlanıyor.
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