SEKA Park- Plajyolu tramvay hattı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan SEKA park-Plajyolu hattı çalışmaları kapsamında yetkili firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların tercihi Akçaray Tramvayı Sekapark-Plajyolu hattıyla uzatılıyor. Tramvay şantiyesi ise Seka-Hastane geçişini sağlayan köprünün ayağında bulunan müsait alana kurulacak.Gerçekleştirilen ihale sonrasında yer teslimi yapılarak projeyle ilgili tabelalar dikildi. Yer teslimiyle birlikte menfez geçişlerinin ayaklarına yapılacak olan kazıklar için sondaj çalışmalarına başlandı. Sekapark-Plajyolu güzergahı üzerinde bulunan iki menfez ve bir köprü yıkılarak yenileri inşa edilecek. Ayrıca güzergah üzerinde bulunan bir bina da kamulaştırma yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi 2.2 kilometrelik projede, ihaleyi kazanan firmaya işin iki kısımda yapılacağını belirtecek. Bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi-okullar bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek.

Günlük kullanım rekorlarıyla Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2,2 km uzunluğundaki hattaki istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’deki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkacak. Ayrıca mevcut hatta çalışan 12 tramvaya hattın uzatılmasıyla 6 tramvay daha eklenecek.