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Ruhsatsız hurdacılar mühürleniyor

İşyeri denetimlerine devam eden İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak çalışan 8 hurdacıyı mühürledi.İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde işyerlerinde denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Ruhsatsız hurdacılar mühürleniyor

İşyeri denetimlerine devam eden İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak çalışan 8 hurdacıyı mühürledi.İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde işyerlerinde denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından...

16 Mart 2018 Cuma 14:04
Ruhsatsız hurdacılar mühürleniyor

İşyeri denetimlerine devam eden İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak çalışan 8 hurdacıyı mühürledi.

İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde işyerlerinde denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi bölgesindeki hurdacılara kontroller yapıldı. 12 hurdacıda yapılan kontrollerde 8 işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine ruhsatsız olarak faaliyet gösteren hurdacılar mühürlenerek ticaretten men edildi.

4 hurdacının ise tahliye edildiğini belirten ekipler, “ Ruhsat Denetim Müdürlüğü olarak sağlık, çevre, gürültü ve ruhsat yönünden denetimlere devam edeceğiz” dedi.
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