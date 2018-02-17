Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI

Paraşütcüler antremanlara başladı

Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, bu yıl yapılacak olan yarışmalara katılmak üzere antrenmanlarına başladılar.Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Türk Hava Sporları Federasyonu 2018 faaliyet takviminde...

Paraşütcüler antremanlara başladı

Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, bu yıl yapılacak olan yarışmalara katılmak üzere antrenmanlarına başladılar.Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Türk Hava Sporları Federasyonu 2018 faaliyet takviminde...

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:52
Paraşütcüler antremanlara başladı

Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, bu yıl yapılacak olan yarışmalara katılmak üzere antrenmanlarına başladılar.

Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Türk Hava Sporları Federasyonu 2018 faaliyet takviminde yayınlanan ulusal müsabakalara katılmak için antrenmanlarına başladı. Hedefe iniş ve mesafe olmak üzere iki ayı formatta düzenlenen müsabakalar için farklı seviyelerdeki uluslararası THK - FAI yamaç paraşütü pilot sertifikalarına sahip sporcuları “hedefe iniş planlama” antrenmanları için Sakarya - Serdivan’da bulunan Kırantepe’ye gitti.

Hazırlık çalışmaları devam eden Kartepe - Suadiye 370 metre yamaç paraşütü kalkış alanı Mart ayında faaliyete geçtikten sonra antrenmanlarına Kartepe’de devam edecek sporcular ilk olarak 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Kayseri-Talas’da yapılacak Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Kayseri yarışmasına katılacaklar.

2017 yılında kurulan Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Kulübü, bünyesinde 12 sporcu yer alıyor. Türk Hava Sporları Federasyonu 2018 yılı ilk mesafe yarışması uluslararası katılıma açık olan 7-12 Mayıs’ta Tokat Turhal’da gerçekleştirilecek “Mercimektepe Cross Country 2018”e katılım için de hazırlıklar başladı. Yamaç Paraşütü ekibi, yarışmalardan kupa alarak Kartepe’nin adının duyurulması için çalışacaklarını belirttiler.

Sporculara çok güvendiğini belirterek, başarılar dileyen Başkan Üzülmez “Kartepemiz her türlü doğa sporunu yapmaya çok elverişli bir lokasyon. Bizim görevimiz de bu güzellikleri işlemek, küçük dokunuşlarla gün yüzüne çıkartarak, turizm değeri haline getirmek. Böylece ilçemizi tanıtmak ve kalkınmasına katkı sağlamak. Sporcularımız çok istekli ve idealliler. Biz de onlara güveniyor ve her türlü desteği veriyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtfaiyeden karda arama kurtarma tatbikatı
İtfaiyeden karda arama kurtarma tatbikatı
Akademi Üniversite’de ikinci yarıyıl başladı
Akademi Üniversite’de ikinci yarıyıl başladı
Büyükşehir deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek
Büyükşehir deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim