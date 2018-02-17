Paraşütcüler antremanlara başladı

Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, bu yıl yapılacak olan yarışmalara katılmak üzere antrenmanlarına başladılar.

Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Türk Hava Sporları Federasyonu 2018 faaliyet takviminde yayınlanan ulusal müsabakalara katılmak için antrenmanlarına başladı. Hedefe iniş ve mesafe olmak üzere iki ayı formatta düzenlenen müsabakalar için farklı seviyelerdeki uluslararası THK - FAI yamaç paraşütü pilot sertifikalarına sahip sporcuları “hedefe iniş planlama” antrenmanları için Sakarya - Serdivan’da bulunan Kırantepe’ye gitti.

Hazırlık çalışmaları devam eden Kartepe - Suadiye 370 metre yamaç paraşütü kalkış alanı Mart ayında faaliyete geçtikten sonra antrenmanlarına Kartepe’de devam edecek sporcular ilk olarak 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Kayseri-Talas’da yapılacak Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Kayseri yarışmasına katılacaklar.

2017 yılında kurulan Kartepe Belediyesi Yamaç Paraşütü Kulübü, bünyesinde 12 sporcu yer alıyor. Türk Hava Sporları Federasyonu 2018 yılı ilk mesafe yarışması uluslararası katılıma açık olan 7-12 Mayıs’ta Tokat Turhal’da gerçekleştirilecek “Mercimektepe Cross Country 2018”e katılım için de hazırlıklar başladı. Yamaç Paraşütü ekibi, yarışmalardan kupa alarak Kartepe’nin adının duyurulması için çalışacaklarını belirttiler.

Sporculara çok güvendiğini belirterek, başarılar dileyen Başkan Üzülmez “Kartepemiz her türlü doğa sporunu yapmaya çok elverişli bir lokasyon. Bizim görevimiz de bu güzellikleri işlemek, küçük dokunuşlarla gün yüzüne çıkartarak, turizm değeri haline getirmek. Böylece ilçemizi tanıtmak ve kalkınmasına katkı sağlamak. Sporcularımız çok istekli ve idealliler. Biz de onlara güveniyor ve her türlü desteği veriyoruz” dedi.