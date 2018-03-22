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Öğrenciler ’Edebi Hayat Okumaları’ sınavına hazırlanıyor

Kocaeli’de eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Edebi Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında 7 Nisanda yapılacak sınava hazırlanıyor.Edebi Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesi ile öğrencilerde...

Öğrenciler ’Edebi Hayat Okumaları’ sınavına hazırlanıyor

Kocaeli’de eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Edebi Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında 7 Nisanda yapılacak sınava hazırlanıyor.Edebi Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesi ile öğrencilerde...

22 Mart 2018 Perşembe 13:50
Öğrenciler ’Edebi Hayat Okumaları’ sınavına hazırlanıyor

Kocaeli’de eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Edebi Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında 7 Nisanda yapılacak sınava hazırlanıyor.

Edebi Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesi ile öğrencilerde kitap sevgisi oluşması, öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesi hedefleniyor. Kocaeli genelinden 279 ortaokul, 159 liseden 7 bin 955 öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edebi Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesine katılıyor. Proje ile öğrencilere Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, onlara güven duygusu kazandırmak, bilim ve sanat eğilimi sağlamak, milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amaçlanıyor. 7 Nisan’da düzenlenecek ve 120 sorunun sorulacağı 2 saatlik sınav sonucu başarılı olan öğrenciler, grubu başarılı olan rehber öğretmenler ile okulları ödüllendirilecek.
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