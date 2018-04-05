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"Mutlu Olmanın Formülleri" KO-MEK sergisinde

KO-MEK İzmit İlçe Sergisi, Psikolog Zafer Akıncı’nın “Mutlu Olmanın Formülleri” konulu semineri ile açıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, İzmit İlçe Sergisi’ni açtı. Mevlana Kültür Merkezi’nde...

"Mutlu Olmanın Formülleri" KO-MEK sergisinde

KO-MEK İzmit İlçe Sergisi, Psikolog Zafer Akıncı’nın “Mutlu Olmanın Formülleri” konulu semineri ile açıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, İzmit İlçe Sergisi’ni açtı. Mevlana Kültür Merkezi’nde...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:55
"Mutlu Olmanın Formülleri" KO-MEK sergisinde

KO-MEK İzmit İlçe Sergisi, Psikolog Zafer Akıncı’nın “Mutlu Olmanın Formülleri” konulu semineri ile açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, İzmit İlçe Sergisi’ni açtı. Mevlana Kültür Merkezi’nde açılan İzmit İlçe Sergisi’ ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe kadın kolları başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her ilçede farklı renkleri ön plana çıkaran KO-MEK, İzmit İlçe Sergisinde bu kez “Kırmızı” renk ön plana çıkartıldı. Yüz yıllık motiflerin dile geldiği sergide, Türk Bayrağı motifleri ve kına gecesi konsepti, ziyaretçilerden tam not aldı. Sergide KO-MEK Tiyatro Branşı Kursiyerlerinin hazırladığı “Çocuk yaşta evliliğe dur de” adlı oyun izleyenleri duygulandırdı. Açılışta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak KO-MEK’in birer sosyal terapi merkezi olduğunu dile getirdi.

Seminerde torunu ile birlikte kurslara katılan kursiyer 63 yaşındaki Nezahat Özdemir, KO-MEK’in hayatına etkisini anlattı. Torununun çocuk oyun odasında keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Özdemir, kendisinin de bu sayede gözü arkada kalmadan kursa devam ettiğini belirtti. KO-MEK’in sadece eğitim yeri değil aynı zamanda bir terapi merkezi olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, “Türk aile yapısını geçmişten günümüze kadar yöneten ve idare eden her zaman Türk kadını olmuştur. Bizler buraların sizler için sadece eğitim yeri değil aynı zamanda bir psikoterapi merkezi olduğunu, kadınlarımızın beden ve ruh sağlığını olumlu yönde etkileyen yerler olduğunu biliyoruz. Ben başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere KO-MEK’te emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KO-MEK’te birçok kursiyerin sorunlarına çözüm bulduğundan bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “KO-MEK’ler sadece meslek ve sanat eğitimi yeri değil aynı zamanda birer sosyal terapi merkezleri. Buraya katılan kursiyerlerimizin sağlık problemlerinin yanı sıra aile ilişkileri bile düzeliyor. KO-MEK sayesinde sosyal dayanışma artıyor adeta hayata bağlanıyoruz. Kocaeli’nin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesinde KO-MEK’lerin önemli katkısı var. Sizlerin talebi oldukça bizler KO-MEK’lere destek verip daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından KO-MEK’in, önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 2014 yılından beri yürütülen “KO-MEK BOHÇASI”, kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan çeyiz eşyaları, çeyiz hazırlığında olan bir kursiyere hediye edildi. KO-MEK İzmit İlçe sergisinde, ziyaretçileri bir de tiyatro branşı kursiyerlerinin hazırladığı sürpriz karşıladı. Çocuk gelinlere dikkat çeken kursiyerler sergiledikleri anlamlı oyunla izleyenlerden alkış aldı.
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