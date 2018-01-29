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Modern mezbahanın yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvan kesim işlemini daha modern şartlarda gerçekleştirmek için yeni bir mezbaha binası inşa ediyor.Solaklar mevkiindeki eski mezbahanın yanına inşa edilecek mezbaha binasının çevre istinat perde kazısı yapılırken,...

Modern mezbahanın yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvan kesim işlemini daha modern şartlarda gerçekleştirmek için yeni bir mezbaha binası inşa ediyor.Solaklar mevkiindeki eski mezbahanın yanına inşa edilecek mezbaha binasının çevre istinat perde kazısı yapılırken,...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:14
Modern mezbahanın yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvan kesim işlemini daha modern şartlarda gerçekleştirmek için yeni bir mezbaha binası inşa ediyor.

Solaklar mevkiindeki eski mezbahanın yanına inşa edilecek mezbaha binasının çevre istinat perde kazısı yapılırken, kazısı tamamlanan bölümlerin istinat perdesi alt betonu döküldü. Alandaki prefabrikler de söküldü. Modern teknik ve donanımın yer alacağı yeni mezbaha iki tatlı olacak.

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası, toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı, yana şutlamalı sistem 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada 200 küçükbaş kesim alanı, 900 metrekare soğuk hava depoları, sakatathane soğuk hava depoları bulunacak.

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Beton prefabrik yöntemi ile yapılacak olan yapının çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide yapılacak. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanacak.
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