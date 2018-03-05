Minikler Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası hünerlerini sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri tarafından ’Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası’ düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri’nin düzenlediği Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası hafta sonunda yapıldı. Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşen ödüllü turnuvaya Bilgievleri’nde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı. Turnuvada öğrencileri Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, İl Hakem Kurulu As Başkanı ve Turnuva Gözlemcisi Ali Fuat Aydın ve veliler yalnız bırakmadı.

Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva 4 ayrı kategoriden oluştu. Her Bilgievi’nden 16 öğrencinin katıldığı turnuvada toplam 256 öğrenci yarıştı. Turnuva Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yaptığı ilk hamle ile başladı. Tüm gün süren zorlu ve keyifli bir mücadeleye sahne olan turnuvada, Bilgievi öğrencileri satranç bilgileri ve yaptıkları hamlelerle beğeni topladı. Yarışma dört kategoride sınıf seviyelerine göre yapıldı. Her kategorinin birinci, ikinci, üçüncüleri belirlendi. Son turun bitiminde ise dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm öğrencilere satranç takımı ve anı madalyası hediye edildi.